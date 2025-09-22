Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Trenes en la estación ferroviria de Alicante. Shootori

Restablecida la circulación de trenes en Alicante tras una caída de tensión que provoca retrasos

El problema ha afectado a distintas líneas regionales, como la que conecta con Barcelona

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:08

Una caída de tensión entre Alicante y Agost ha mantenido interrumpida la circulación ferroviaria entre ambas estaciones. Adif ha informado de la avería a las 16.18 horas, la cual ha quedado resuelta una hora y media después.

Este fallo ha afectado a todos los trenes de ancho convencional de tracción eléctrica hasta el nudo de La Encina, provocando retrasos en varias de las líneas regionales que conectan la provincia de Alicante con otros puntos de la Meseta y el Corredor Mediterráneo.

En este sentido, los trenes afectados con retraso por la avería, con salida desde la estación Alicante-Terminal, han sido el Euromed hasta Barcelona Sants, el Media Distancia hasta Ciudad Real y el Intercity hasta Cartagena.

Otros servicios que también cuentan con las consecuencias del fallo en sus horarios son el Regional Exprés que llega de Valencia a Alicante, con varias paradas en las comarcas del Vinalopó, además del Regional con salida desde Villena.

Desde Adif han señalado que el personal se ha volcado en solucionar esta incidencia «lo antes posible».

