Villena reclama más recursos para evitar que 1.715 mujeres queden excluidas del cribado de cáncer de mama El 10% de las mujeres de la comarca quedaron fuera de las pruebas de detección el pasado año

Pau Sellés Alicante Viernes, 31 de octubre 2025, 13:37 Comenta Compartir

Una de cada diez mujeres del Área de Salud de Elda en edad de participar en el cribado del cáncer de mama no fueron llamadas a realizarse la prueba. En total, 1.715 mujeres. Las cifras se han puesto sobre la mesa durante el plano municipal celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Villena, en el que se ha aprobado solicitar a la Conselleria de Sanidad que dote de más recursos para que ninguna mujer quede excluida de estas pruebas.

La propuesta ha sido aprobada con los votos de los grupos PSPV-PSOE, Verdes de Europa y VOX con la abstención del Grupo Municipal Popular, y reclama que «la prevención del cáncer de mama tiene que continuar siendo una política pública, con recursos públicos y bajo supervisión pública. Por tanto, responsabilidad de todas las instituciones, también de los ayuntamientos, defender una sanidad pública de calidad, transparente y con recursos suficientes para garantizar la igualdad de acceso a la prevención».

Entre las reclamaciones se encuentra la mejorar el sistema de avisos, comunicaciones y control de asistencia de las mujeres objeto del cribado

El Ayuntamiento solicitará a Sanidad la mejora del sistema de avisos, comunicaciones y control de asistencia de las mujeres que por su edad deben participar en estas campañas de control y prevención del cáncer de mama. En el texto de la moción se recogía la petición a Conselleria de Sanidad de actualizar «el sistema de invitación y comunicación con las mujeres elegibles, incorporando canales digitales, recordatorios y mecanismos que mejoren la participación y permiten a las usuarias hacer seguimiento y control de sus pruebas diagnósticas».

«Sensación de inactividad»

Para el portavoz del Grupo Socialista, Javier Martínez, existe «una tendencia negativa según demuestran los resultados y una sensación de inactividad por parte de la Conselleria, que parece impasible ante esta situación. Una sola mujer, un solo caso, es motivo de preocupación: más de 1.700 son motivo suficiente para que salten todas las alarmas».

Para la portavoz del Grupo Verdes por Europa, la edil de Sanidad, Alba Laserna, además de las mujeres que no reciben la comunicación de Sanidad y que, por lo tanto, no participan, hay otros datos que obligan a una respuesta de la Generalitat. «Los propios datos públicos nos dicen que en el Área de Salud de Elda – al que pertenece Villena - de las mujeres invitadas a este programa preventivo, el 25% no participó en 2024; y otro 33,5% está fuera del programa sin realizarse la mamografía», ha señalado la edil.