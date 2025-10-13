Villena adjudica el contrato de mantenimiento de zonas verdes por 460.000 euros anuales El acuerdo, con dos años de duración prorrogables, incorpora mejoras en el arbolado urbano, riego y reposición de ejemplares dañados por vandalismo

Ismael Martinez Villena Lunes, 13 de octubre 2025, 13:34

La Concejalía de Medio Ambiente de Villena ha adjudicado a la empresa EULEN el contrato de mantenimiento de las zonas verdes municipales, valorado en 460.000 euros anuales. El acuerdo, aprobado por la Junta de Gobierno Local, tendrá una vigencia de dos años y contempla dos prórrogas anuales adicionales, hasta un máximo de cuatro ejercicios.

El concejal de Medio Ambiente, Francisco Iniesta, ha destacado que el nuevo contrato incluye diversas mejoras medioambientales y técnicas, como la elaboración de un inventario del arbolado urbano, la planimetría de la red de riego, la instalación de sistemas de protección de copas mediante cableado, y la aportación de hasta 30 árboles para reposición en caso de vandalismo. También prevé tests de tracción en ejemplares con peor estado y el riego del olmo situado junto a la autovía.

En el área de Urbanismo, Iniesta ha informado que durante el tercer trimestre del año se han recibido 580 solicitudes de distintos tipos, de las cuales el 97% ya están en trámite.

Entre ellas destacan 22 licencias de obra mayor (18 concedidas y 3 desestimadas), 16 de obra menor (8 resueltas y 10 en revisión), y 22 certificados de compatibilidad urbanística. También se presentaron 85 declaraciones responsables de obra (con requerimientos en 36 casos) y 119 de segunda ocupación, con 14 requerimientos adicionales.