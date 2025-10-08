Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de la jornada. AV

Villena presenta sus buenas prácticas en prevención de adicciones en una jornada profesional en Alicante

La campaña Water Parties Club, desarrollada durante las fiestas de Moros y Cristianos, fue uno de los ejemplos presentados como modelo de prevención del abuso de alcohol

T.A.

Villena

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:56

Comenta

La responsable de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (Upcca), Laura Fuentes, ha participado en las primeras Jornadas para 'Profesionales sobre Prevención Ambiental de las Adicciones: Prevención Eficaz' en las que expuso ante colegios y profesionales del sector las diferentes iniciativas y campañas desarrolladas en Villena.

Fuentes ha compartido mesa redonda con Fernando Aldave, intendente de la Policía Local de Alicante; y María José Gutiérrez, responsable de la Upcca de Benidorm, que han debatido ante el público sobre 'Las buenas prácticas en Prevención Ambiental'.

La responsable de la Upcca de Villena ha comentado el diseño y desarrollo de la campaña Water Parties Club, de prevención del abuso en el consumo de alcohol, última iniciativa puesta en marcha este verano y durante las fiesta de Moros y Cristianos de septiembre. Además, ha narrado otras iniciativas que tienen que ver con la prevención y la formación en materia de adicciones, especialmente entre los más jóvenes y sus familias.

Esta jornada ha sido desarrollada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alicante en colaboración con la Conselleria de Sanidad y ha contado con intervenciones técnicas y profesionales de alto nivel.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lista de municipios en alerta naranja y amarilla en Alicante por la dana del puente de octubre
  2. 2 Muere tras ser arrastrado por un coche cuando le robaban el móvil en Torrevieja
  3. 3 Estos son los barrios de Alicante donde no se concederán nuevas licencias para pisos turísticos
  4. 4 Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública
  5. 5 Alicante recupera una comisaría de Policía Local en uno de los barrios más sensibles de la ciudad
  6. 6 El Ayuntamiento de Alicante pide «precaución» a la población ante la previsión de intensas lluvias
  7. 7 Aemet aumenta a naranja la alerta por lluvias en todo el litoral de Alicante este jueves
  8. 8 Las cinco noticias más importantes de este martes 7 de octubre en Alicante
  9. 9 Prisión para el patrón de la patera rescatada en el Cabo de la Huerta de Alicante
  10. 10 Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Villena presenta sus buenas prácticas en prevención de adicciones en una jornada profesional en Alicante

Villena presenta sus buenas prácticas en prevención de adicciones en una jornada profesional en Alicante