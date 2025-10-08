Villena presenta sus buenas prácticas en prevención de adicciones en una jornada profesional en Alicante La campaña Water Parties Club, desarrollada durante las fiestas de Moros y Cristianos, fue uno de los ejemplos presentados como modelo de prevención del abuso de alcohol

La responsable de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (Upcca), Laura Fuentes, ha participado en las primeras Jornadas para 'Profesionales sobre Prevención Ambiental de las Adicciones: Prevención Eficaz' en las que expuso ante colegios y profesionales del sector las diferentes iniciativas y campañas desarrolladas en Villena.

Fuentes ha compartido mesa redonda con Fernando Aldave, intendente de la Policía Local de Alicante; y María José Gutiérrez, responsable de la Upcca de Benidorm, que han debatido ante el público sobre 'Las buenas prácticas en Prevención Ambiental'.

La responsable de la Upcca de Villena ha comentado el diseño y desarrollo de la campaña Water Parties Club, de prevención del abuso en el consumo de alcohol, última iniciativa puesta en marcha este verano y durante las fiesta de Moros y Cristianos de septiembre. Además, ha narrado otras iniciativas que tienen que ver con la prevención y la formación en materia de adicciones, especialmente entre los más jóvenes y sus familias.

Esta jornada ha sido desarrollada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alicante en colaboración con la Conselleria de Sanidad y ha contado con intervenciones técnicas y profesionales de alto nivel.

