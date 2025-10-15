La Vila Joiosa refuerza su atención sanitaria con dos nuevas ambulancias El Ayuntamiento incorpora una unidad de Soporte Vital Básico y una UVI móvil para mejorar la asistencia preventiva, social y en grandes eventos

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha reforzado su servicio de asistencia sanitaria, preventiva y social con la incorporación de dos nuevos vehículos de emergencia: una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y una UVI móvil. Ambas unidades estarán operativas en distintos puntos y eventos del municipio, ofreciendo una atención más rápida, moderna y eficaz a los vecinos.

El alcalde Marcos Zaragoza, junto a la concejala de Servicios Sociales y Sanidad, Maite Sánchez, ha presentado los nuevos vehículos en compañía de Daniel Nieto, gerente de la empresa adjudicataria del servicio, Ambulancias Costa Blanca S.L.U..

Durante la visita, el primer edil destacó que «seguimos mejorando en los servicios que importan, en este caso, la atención sanitaria a los ciudadanos de La Vila Joiosa, con vehículos completamente nuevos y equipados para la asistencia preventiva, sanitaria y social». Zaragoza añadió que estas ambulancias «estarán disponibles para atender las necesidades de los vecinos y para reforzar la cobertura en los grandes eventos del municipio».

La nueva ambulancia SVB cuenta con una dotación de dos técnicos en emergencias sanitarias y dispone de las certificaciones ISO 9001, 14001 y 17, que garantizan la calidad y sostenibilidad del servicio.

Según explicó Daniel Nieto, el vehículo está dotado con «todo lo necesario para la atención sanitaria básica, como medicación, monitor de constantes, respiradores o bomba de fluidos, entre otros».

Por su parte, la UVI móvil se destinará a cubrir actos y eventos que requieran presencia médica o de enfermería, como los grandes eventos deportivos o las Fiestas de Moros y Cristianos, durante las cuales se desplegará un dispositivo especial con tres UVIs adicionales, un hospital de campaña y dos ambulancias SVB más.

La concejala Maite Sánchez explicó que la ambulancia SVB municipal funciona de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas, ampliando su horario a 24 horas diarias durante julio y agosto, cuando aumenta notablemente la población en la localidad.

Este servicio complementa la atención sanitaria ofrecida por la Conselleria de Sanidad, y además incluye un programa de acompañamiento a personas con movilidad reducida, que pueden solicitar traslados a través de la Concejalía de Servicios Sociales.

El servicio ha sido adjudicado a Ambulancias Costa Blanca S.L.U. por un periodo inicial de dos años, prorrogable otros dos, con un presupuesto anual de 171.395 euros.

