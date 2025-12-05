'Valencians al món' viaja a Noruega para mostrar los encantos de Trondheim Dos alicantinos harán de guía por la Catedral y las típicas saunas de este país

El próximo domingo, a las 21.30 h, el programa de À Punt 'Valencians al món' vuela hasta Trondheim, antigua capital comercial y ciudad universitaria vibrante, conocida por su espectacular bahía y por ser uno de los grandes centros culturales de Noruega. El reportero Luis Mira mostrará la tercera ciudad más grande del país, donde la vida discurre entre fiordos, bicicletas y temperaturas extremas.

La primera protagonista será Clara Salelles, de Gandía, que vive en Trondheim desde hace 4 años. Con ella, los espectadores descubrirán la playa de Korsvika, la más popular de la ciudad, y navegarán por sus aguas en barco, un ritual muy apreciado por los locales cuando llega el buen tiempo.

También de Gandía es Marta Gregori, que lleva un año y medio residiendo en la ciudad. Ella abrirá las puertas de su casa para conocer una comunidad de españoles muy activa, y asistir a un curioso sorteo de objetos de segunda mano, toda una tradición en su grupo.

Rubén Mocholi, de Paiporta, vive en Trondheim desde hace 9 años. Él hablará sobre el descubrimiento del petróleo en Noruega en los años 60, un momento clave que transformó por completo la economía del país.

El programa también se acercará a uno de los símbolos más impresionantes de la ciudad de la mano de Víctor Bañuls, de Sant Joan d'Alacant, que lleva 4 años viviendo allí. Él será el encargado de mostrar la catedral de Nidaros, el lugar más emblemático de Trondheim y la catedral gótica más al norte del mundo.

Finalmente, con Jordi Cantó, de Benidorm, que vive en Trondheim desde hace 3 años y medio, los espectadores disfrutarán de una experiencia totalmente escandinava: la sauna, un espacio social y de bienestar imprescindible en la vida cotidiana noruega.

