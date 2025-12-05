Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente PLD Space puja por una parcela de 500.000 m2 en Elche por 2,3 millones de euros para construir una gran nave industrial
Jordi Cantó, de Benidorm. TA

'Valencians al món' viaja a Noruega para mostrar los encantos de Trondheim

Dos alicantinos harán de guía por la Catedral y las típicas saunas de este país

P.S.

Alicante

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:04

Comenta

El próximo domingo, a las 21.30 h, el programa de À Punt 'Valencians al món' vuela hasta Trondheim, antigua capital comercial y ciudad universitaria vibrante, conocida por su espectacular bahía y por ser uno de los grandes centros culturales de Noruega. El reportero Luis Mira mostrará la tercera ciudad más grande del país, donde la vida discurre entre fiordos, bicicletas y temperaturas extremas.

La primera protagonista será Clara Salelles, de Gandía, que vive en Trondheim desde hace 4 años. Con ella, los espectadores descubrirán la playa de Korsvika, la más popular de la ciudad, y navegarán por sus aguas en barco, un ritual muy apreciado por los locales cuando llega el buen tiempo.

Víctor Bañuls, de Sant Joan d'Alacant. TA

También de Gandía es Marta Gregori, que lleva un año y medio residiendo en la ciudad. Ella abrirá las puertas de su casa para conocer una comunidad de españoles muy activa, y asistir a un curioso sorteo de objetos de segunda mano, toda una tradición en su grupo.

Rubén Mocholi, de Paiporta, vive en Trondheim desde hace 9 años. Él hablará sobre el descubrimiento del petróleo en Noruega en los años 60, un momento clave que transformó por completo la economía del país.

El programa también se acercará a uno de los símbolos más impresionantes de la ciudad de la mano de Víctor Bañuls, de Sant Joan d'Alacant, que lleva 4 años viviendo allí. Él será el encargado de mostrar la catedral de Nidaros, el lugar más emblemático de Trondheim y la catedral gótica más al norte del mundo.

Finalmente, con Jordi Cantó, de Benidorm, que vive en Trondheim desde hace 3 años y medio, los espectadores disfrutarán de una experiencia totalmente escandinava: la sauna, un espacio social y de bienestar imprescindible en la vida cotidiana noruega.

