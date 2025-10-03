La línea 24 y la conexión con el aeropuerto se quedan sin servicio durante la huelga de autobuses interurbanos en Alicante Problemas de salud atribuidos al estrés del momento en varios de los conductores, uno de los cuales ha tenido que ser asistido por una ambulancia en la Plaza del Mar, merman la operatividad de los vehículos

La jornada de huelga de autobuses interurbanos, a pesar de arrancar sin incidencias reseñables, está dejando estampas de tensión a medida que avanza el día en la ciudad de Alicante. La línea 24, que conecta la capital con San Vicente y la Universidad de Alicante (UA) y la C6n que une el aeropuerto de Alicante-Elche con el centron se han quedado sin servicio, según fuentes sindicales.

Desde la plantilla apuntan a «la tensión de la jornada» como uno de los principales motivos que ha llevado a esta situación, en la que varios conductores han tenido que ser atendidos «por ataques de ansiedad». En concreto, cinco de ellos han requerido «atención médica en la mutua», dejando sin servicio la Línea 24, según ha podido conocer TodoAlicante.

También se han vivido momentos de tensión en la parada de la Plaza del Mar, al lado de la Playa del Postiguet. Se trata de la cabecera de la línea C6, que conecta la ciudad con el aeropuerto de El Altet. El conductor del vehículo ha tenido que ser atendido in situ por una ambulancia debido a problemas de ansiedad derivados de «la complicada situación que se está viviendo en la vuelta a la huelga».

Así, a pesar de que las esperas en la aplicación y en las plataformas informativas pongan más de una hora para los autobuses de la línea 24, la realidad es que «por el momento no circulan vehículos en esta ruta», según indican fuentes sindicales.

En el caso de la línea con el aeropuerto, esta se encuentra por ahora parada debido a los problemas de salud experimentados por el conductor. El autobús es la única opción de transporte público para ir a la terminal de Alicante, lo que ha generado aglomeraciones en la Plaza del Mar y malestar entre los usuarios.

Esperas y líneas afectadas

La jornada de la huelga de autobuses está dejando esperas de más de una hora en algunas de las líneas. Tal y como muestran las previsiones, las frecuencias de paso se pueden alargar, como mínimo, hasta 60 minutos en el caso de la línea 21 que conecta Alicante con la playa de San Juan y El Campello.

Las líneas afectadas son la 21, 23, 24, 23N, 24N, 30, 35, 36, 38A, 40 y C-6. En cambio, la 21N y el servicio nocturno de la C-6, con destino al aeropuerto, no se verán alterados y funcionarán con total normalidad.

La línea 21, que conecta Alicante con la playa de San Juan y El Campello, operará desde las 6.30 horas hasta las 22.30 horas, con un intervalo de paso de 60 minutos. Mientras, la línea 23, que une la ciudad con el Hospital de Sant Joan, Sant Joan d'Alacant y Mutxamel, y la 24, que enlaza Alicante con la Universidad y San Vicente, tendrán salidas desde las 6 horas hasta las 22.30 horas, con frecuencias de entre 20 y 30 minutos.

La línea C-6, que conecta Alicante con el aeropuerto, mantendrá una frecuencia de paso cada veinte minutos con salidas desde la ciudad a partir de las 4.50 horas hasta las 22.50 horas, y desde el aeropuerto entre las 5.30 horas y las 23.35 horas. El servicio nocturno de esta línea no sufrirá alteraciones.

Comunicado de la empresa

Desde la empresa concesionaria han emitido un comunicado en el que «lamenta las molestias que esta protesta pueda ocasionar a los usuarios del transporte público».Asimismo, también recuerda que la vía del diálogo con los sindicatos está abierta, pero atender el cien por cien de las peticiones, señalan, «supondría un incremento de costes inasumible para la viabilidad de la empresa».

En este sentido, recalcan que «ya están en vigor varias de las medidas que formaban parte de su plataforma de reivindicaciones inicial», pero, eso sí, poner en marcha el resto dejaría a la empresa «fuera del mercado de transporte de viajeros por carretera de la provincia de Alicante».

En el mismo comunicado avisan que atender todas las peticiones sindicales pondría «en riesgo su supervivencia»; y, al mismo tiempo, recalcan las «mejoras laborales» en la plantilla según convenio. «Las actuales condiciones salariales de la plantilla de conductores de los dos centros de trabajo en los que se ha convocado la huelga se basan en convenios colectivos que están vigentes hasta final de este año, y todos ellos contemplan mejoras laborales respecto a las condiciones fijadas en el convenio provincial del sector», ha concluido la empresa.

