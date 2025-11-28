Tres grandes festivales y un mismo destino: Torrevieja ya diseña el verano 2026 El Ayuntamiento avanza en la coordinación logística, turística y de seguridad para garantizar una temporada musical de primer nivel

Reunión de coordinación entre el Ayuntamiento de Torrevieja y los representantes de LOW Festival, BIGSOUND y BRILLA para planificar la programación musical del verano 2026.

Ismael Martínez Torrevieja Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:05 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrevieja continúa avanzando en la organización de lo que será uno de los veranos musicales más potentes de la Comunitat Valenciana. El alcalde, Eduardo Dolón, y el concejal de Juventud y Patrimonio, Domingo Paredes, se han reunido con los responsables de LOW Festival, BIGSOUND Festival y BRILLA Torrevieja para coordinar desde ya la planificación de la programación estival de 2026.

El encuentro forma parte de la estrategia municipal destinada a asegurar que los tres eventos se desarrollen con éxito, optimizando aspectos clave como la logística, la movilidad, el alojamiento, la promoción y la seguridad. La reunión abordó temas esenciales como una comunicación conjunta de los tres festivales dentro de una campaña municipal que presentará Torrevieja como un referente musical del Mediterráneo, además de la coordinación técnica de montajes y desmontajes, los planes de seguridad y circulación o la posible puesta en marcha de lanzaderas desde el aeropuerto y Renfe.

Con la llegada de LOW Festival a Torrevieja, el estreno de BIGSOUND en 2026 y el crecimiento sostenido de BRILLA Torrevieja, la ciudad se prepara para vivir la mayor concentración musical de su historia. En este sentido, el alcalde ha señalado que «Torrevieja ya trabaja en un verano que será histórico», y ha destacado que «nuestra ciudad lidera la mayor estrategia musical de la Comunitat Valenciana».

Por su parte, el concejal Domingo Paredes ha subrayado que «nuestra programación musical ya está en marcha», y ha enfatizado que esta planificación anticipada refleja que «Torrevieja no improvisa: ordena, coordina y trabaja desde la logística, la seguridad y el turismo para ofrecer el mejor verano musical de nuestra Comunitat». Paredes también ha asegurado que la ciudad se está preparando para acoger miles de personas en cada evento con una experiencia completa y bien organizada.

El verano 2026 traerá grandes hitos musicales: BIGSOUND celebrará su primera edición el 24 y 25 de julio; LOW Festival inaugurará su nueva etapa en la ciudad con un cartel encabezado por artistas como Editors, Dani Fernández, Fangoria o Alcalá Norte; y BRILLA Torrevieja volverá a llenar de música las noches estivales, destacando el concierto de Leiva el 15 de agosto, que podría superar los 20.000 asistentes.

Temas

Verano

Torrevieja