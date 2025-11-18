Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Javier Coronas, Raúl Cimas y Pepe Colubi traerán a Torrevieja su inconfundible humor en directo. A.T.

Torrevieja se prepara para una noche de humor salvaje con 'Ilustres Ignorantes'

Coronas, Cimas y Colubi llevarán a la ciudad un espectáculo imprevisible que mezcla ingenio, debate absurdo y humor en directo

Ismael Martinez

Torrevieja

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:35

El Auditorio Internacional de Torrevieja se prepara para recibir, el próximo 31 de enero a las 21:00 horas, el popular espectáculo de comedia 'Ilustres Ignorantes', un formato convertido en un referente del humor absurdo, la improvisación y el pensamiento lateral. El trío formado por Javier Coronas, Raúl Cimas y Pepe Colubi llegará a la ciudad con una función que promete ingenio, irreverencia y carcajadas sin descanso.

Durante 90 minutos, el público será testigo de un hilarante «debate» en el que sus protagonistas abordan cuestiones de todo tipo sin filtro alguno: desde inventos y curiosidades de la naturaleza hasta reflexiones sobre el amor, la muerte o el futuro. Todo ello, salpicado de guiños culturales al cine, los viajes o los superhéroes, y rematado con su habitual toque provocador.

Cada función se construye en tiempo real, sin guion cerrado, lo que convierte el espectáculo en una experiencia única y diferente en cada ciudad. Coronas conducirá el caos «con mano de hierro y jazmines en el pelo», mientras Cimas y Colubi transitan entre el rigor paródico y el desconocimiento más disparatado, generando un torbellino cómico que hace que cualquier idea pueda transformarse en teoría descabellada… o en un chiste inesperado.

Las entradas ya están disponibles desde este martes, 18 de noviembre, a las 12:00 horas, tanto en la taquilla del Teatro Municipal de Torrevieja como en la web. Además, la llegada de «Ilustres Ignorantes» refuerza la apuesta del Auditorio Internacional por propuestas culturales innovadoras y de primer nivel, capaces de atraer a público local y visitantes en busca de espectáculos actuales y con personalidad propia.

