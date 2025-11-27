Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de una de las ediciones celebradas en Valencia TA

El Latin Fest, primer gran evento musical para el verano benidormense de 2026

La organización estima que el festival de música urbana atraerá a más de 50.000 espectadores durante el fin de semana

Nicolás Van Looy

Nicolás Van Looy

Benidorm

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

Menos de un mes después de hacerse oficial la marcha del Low Festival a Torrevieja y habiéndose oficializado apenas 24 horas antes la adjudicación del contrato para la celebración de los eventos musicales veraniegos en la Ciudad Deportiva de Foietes, Benidorm ya conoce el nombre del primer festival que visitará la capital turística en el próximo periodo estival: el Latin Fest 2026, uno de los festivales de música urbana más influyentes de España.

Tras consolidarse en Valencia desde su nacimiento en 2017, la organización ha anunciado una nueva edición en Benidorm para los días 4 y 5 de julio de 2026 y que se celebrará en recinto Benidorm Skyfest.

Según se ha destacado desde la organización, la previsión apunta a más de 50.000 asistentes a lo largo del fin de semana, una cifra que sitúa esta cita como una de las más potentes de la temporada estival en toda la Comunitat Valenciana y, de alguna manera, como el relevo natural del Low Festival, al menos, en cuanto a capacidad de movilización de público toda vez que se trata de propuestas musicales muy distintas.

El Latin Fest nació en València en 2017 y en apenas unos años ha escalado hasta convertirse en una de las propuestas urbanas más cotizadas y seguidas del panorama nacional. Su receta: un cartel de artistas internacionales de primer nivel, producción de gran formato y una capacidad de atracción masiva especialmente entre el público joven.

En las ediciones ya celebradas, por su escenario han pasado nombres como Bad Bunny, Daddy Yankee, Eladio Carrión, Arcángel, Feid, Myke Towers, Mora, Jhayco, Emilia Mernes o Beéle, entre otros; artistas que encabezan rankings globales, lideran plataformas y dominan la música urbana a escala mundial.

En ese sentido, la incorporación de Benidorm supone un movimiento estratégico para una marca que busca ampliar su impacto y consolidarse en nuevos destinos turísticos con gran proyección internacional.

Un festival, así mismo, que rivaliza en propuesta musical con el Reggaeton Beach Festival, un evento sobre el que el propio Ayuntamiento benidormense puso todas las incógnitas posibles al alertar a sus seguidores, a finales del mes de octubre, de que se desentendía por completo de la venta de entradas ya iniciada por la organización y para el que, tal y como explicó el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, «no hay en vigor ningún contrato para realizar este evento en un recinto municipal».

Además del ya confirmado Latin Fest, la empresa adjudicataria de los eventos musicales veraniegos está trabajando estos días para cerrar el resto del programa estival en el que, aseguran fuentes cercanas a esas negociaciones, destacará un concierto de un gran artista internacional así como otro nacional. De la misma manera, se están ultimando los detalles para encontrar festivales relacionados con el indie y la electrónica.

