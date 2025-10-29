Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Torrevieja aprueba un presupuesto récord de 187,7 millones de euros para 2026. A.T.

Torrevieja da un paso decisivo en su transformación con un presupuesto récord de 187,7 millones para 2026

El Ayuntamiento aprueba unas cuentas que refuerzan las políticas sociales, impulsan la economía local y mantienen congelados los impuestos

Ismael Martinez

Torrevieja

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:52

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado este miércoles, con los votos favorables del Partido Popular, Vox y Sueña Torrevieja, y los únicos votos en contra del PSOE, el Presupuesto Municipal para 2026, que asciende a 187.732.919,75 euros, un 11,38 % más que el ejercicio anterior. El concejal de Economía y Hacienda, Domingo Paredes, ha definido estas cuentas como «sociales, económicas y sostenibles», destacando su capacidad para reforzar las políticas sociales, impulsar la inversión y consolidar el empleo público, todo ello sin aumentar la presión fiscal sobre los vecinos.

Paredes ha subrayado que este presupuesto «nació con la participación ciudadana y hoy se consolida con el consenso político». En su intervención, ha agradecido el apoyo de Vox y de Sueña Torrevieja, grupo municipal que presentó enmiendas incorporadas al texto final, y ha destacado que «es un presupuesto que suma, que cohesiona y que impulsa la ciudad para construir la Torrevieja que la ciudadanía pide».

Las cuentas municipales para 2026 mantienen congelados todos los impuestos y tasas, sin aplicar la subida del IPC, y consolidan las rebajas del IBI de ejercicios anteriores. Además, refuerzan el gasto social, con más de un millón de euros para empleo, ayudas a dependientes, subvenciones a familias y mayores y programas de conciliación y maternidad. También se destinan partidas específicas para apoyar a comerciantes, hosteleros y emprendedores, impulsar la lanzadera de empresas y compensar las obras del Mercado de Abastos.

En el ámbito medioambiental, el presupuesto incluye más de nueve millones de euros para el mantenimiento de zonas verdes, la creación del nuevo parque del Alto de la Casilla y otras actuaciones de renaturalización urbana. Se incorporan, además, tres nuevas líneas de ayudas sociales: 50.000 euros para familias con menores con cáncer, 30.000 euros para programas de rehabilitación de personas con enfermedades neurodegenerativas y 200.000 euros en ayudas a la emancipación juvenil. Todas ellas se enmarcan en la apuesta del Ayuntamiento por una Torrevieja más inclusiva, saludable y solidaria, destacan desde el equipo de gobierno.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

En materia de inversión pública, las cuentas alcanzan una cifra récord de 46,7 millones de euros, destinados a la mejora de infraestructuras, espacios públicos y equipamientos municipales. Entre los proyectos estratégicos destacan los incluidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI), cofinanciado por fondos europeos, que permitirá regenerar los barrios del Acequión y San Roque, crear nuevas zonas verdes y avanzar en eficiencia energética y digitalización.

«Con este presupuesto, Torrevieja sigue avanzando con paso firme. Es un presupuesto que refleja la ciudad que queremos: dinámica, solidaria, moderna y en constante crecimiento», ha concluido el edil de Hacienda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles llega a la Universidad de Alicante en medio de cánticos e insultos en una Facultad dividida
  2. 2 Se acabó el tardeo en el Mercadito de Fogueres al aplicar el mismo horario que racós y barracas
  3. 3 Conmoción en las Hogueras de Alicante por la pérdida de Loli Cuenca, presidenta de Francisco Albert
  4. 4 Ryanair lanza descuentos con motivo de Halloween para viajar desde el aeropuerto de Alicante-Elche a partir de 15 euros
  5. 5 La visita de Vito Quiles a la Universidad de Alicante desata un pulso entre ultras y pancatalanistas
  6. 6 Alicante busca nuevo sitio para los fuegos de Hogueras tras descartar la playa del Cocó
  7. 7 Fallece a los 50 años Lola Cuenca, la trabajadora del Hércules que nunca perdió su sonrisa
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este martes 28 de octubre en Alicante
  9. 9 La denegación de fondos europeos tumba el primer proyecto en Alicante
  10. 10 Precios por las nubes para ver el Elche-Real Madrid: estos son los importes y las zonas disponibles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Torrevieja da un paso decisivo en su transformación con un presupuesto récord de 187,7 millones para 2026

Torrevieja da un paso decisivo en su transformación con un presupuesto récord de 187,7 millones para 2026