Torrevieja da un paso decisivo en su transformación con un presupuesto récord de 187,7 millones para 2026 El Ayuntamiento aprueba unas cuentas que refuerzan las políticas sociales, impulsan la economía local y mantienen congelados los impuestos

Ismael Martinez Torrevieja Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:52 Comenta Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado este miércoles, con los votos favorables del Partido Popular, Vox y Sueña Torrevieja, y los únicos votos en contra del PSOE, el Presupuesto Municipal para 2026, que asciende a 187.732.919,75 euros, un 11,38 % más que el ejercicio anterior. El concejal de Economía y Hacienda, Domingo Paredes, ha definido estas cuentas como «sociales, económicas y sostenibles», destacando su capacidad para reforzar las políticas sociales, impulsar la inversión y consolidar el empleo público, todo ello sin aumentar la presión fiscal sobre los vecinos.

Paredes ha subrayado que este presupuesto «nació con la participación ciudadana y hoy se consolida con el consenso político». En su intervención, ha agradecido el apoyo de Vox y de Sueña Torrevieja, grupo municipal que presentó enmiendas incorporadas al texto final, y ha destacado que «es un presupuesto que suma, que cohesiona y que impulsa la ciudad para construir la Torrevieja que la ciudadanía pide».

Las cuentas municipales para 2026 mantienen congelados todos los impuestos y tasas, sin aplicar la subida del IPC, y consolidan las rebajas del IBI de ejercicios anteriores. Además, refuerzan el gasto social, con más de un millón de euros para empleo, ayudas a dependientes, subvenciones a familias y mayores y programas de conciliación y maternidad. También se destinan partidas específicas para apoyar a comerciantes, hosteleros y emprendedores, impulsar la lanzadera de empresas y compensar las obras del Mercado de Abastos.

En el ámbito medioambiental, el presupuesto incluye más de nueve millones de euros para el mantenimiento de zonas verdes, la creación del nuevo parque del Alto de la Casilla y otras actuaciones de renaturalización urbana. Se incorporan, además, tres nuevas líneas de ayudas sociales: 50.000 euros para familias con menores con cáncer, 30.000 euros para programas de rehabilitación de personas con enfermedades neurodegenerativas y 200.000 euros en ayudas a la emancipación juvenil. Todas ellas se enmarcan en la apuesta del Ayuntamiento por una Torrevieja más inclusiva, saludable y solidaria, destacan desde el equipo de gobierno.

En materia de inversión pública, las cuentas alcanzan una cifra récord de 46,7 millones de euros, destinados a la mejora de infraestructuras, espacios públicos y equipamientos municipales. Entre los proyectos estratégicos destacan los incluidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI), cofinanciado por fondos europeos, que permitirá regenerar los barrios del Acequión y San Roque, crear nuevas zonas verdes y avanzar en eficiencia energética y digitalización.

«Con este presupuesto, Torrevieja sigue avanzando con paso firme. Es un presupuesto que refleja la ciudad que queremos: dinámica, solidaria, moderna y en constante crecimiento», ha concluido el edil de Hacienda.

Temas

Torrevieja