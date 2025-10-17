Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Guardia Civil sorprende a un narco con más de 22 kilos de marihuana durante un control de tráfico en la autopista de Alicante
Las obras de asfaltado y accesibilidad de Torrevieja actuarán sobre más de 220.000 m² de calles y avenidas repartidas entre el norte y el sur del municipio. A.T.

Torrevieja licita las obras de asfaltado y mejora de accesibilidad con una inversión de 6,3 millones

Los trabajos, divididos en dos lotes para el norte y sur del municipio, actuarán sobre más de 220.000 m² de calles y avenidas

Ismael Martinez

Torrevieja

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:25

Comenta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja aprueba este viernes, 17 de octubre, la licitación de las obras de asfaltado y mejora de itinerarios peatonales y accesibilidad 2025, con una inversión total de 6.368.670 euros. El proyecto se divide en dos lotes: el Lote 1 (Zona Sur), con un presupuesto de 3.259.150 euros, y el Lote 2 (Zona Norte), con 3.109.520 euros.

La concejal de Infraestructuras, Obras, Servicios y Accesibilidad, Sandra Sánchez, ha explicado que el objetivo de estas actuaciones es renovar la capa de rodadura de diversas calles del municipio y mejorar la accesibilidad en tramos específicos, mediante el ensanchamiento de aceras y rebajes en cruces de calzadas. Además, se repondrá toda la señalización vertical y horizontal, siguiendo las recomendaciones de la Policía Local.

En conjunto, se reasfaltarán 223.766 m² en calles y avenidas de Torrevieja. En el Lote 1 (Zona Sur), las obras contemplan el fresado del firme existente, la compactación de la explanada, el reasfaltado, la nueva señalización horizontal y la eliminación de resaltos, respetando todas las infraestructuras subterráneas de servicios. Las actuaciones se extenderán sobre 114.856 m², distribuidos en más de 40 calles y avenidas, detallan fuentes municipales.

Dentro de este lote, se realizarán mejoras de accesibilidad e itinerarios peatonales en dos áreas. La Urbanización Mar Azul, con actuaciones en cruces e itinerarios peatonales y reposición de señalización y el Barrio del Acequión, entre las avenidas Pinoso, Portalicos, Urbano Arregui y Gregorio Marañón, con mejoras similares en accesibilidad y señalización.

El Lote 2 (Zona Norte) comprende intervenciones de características análogas sobre 108.910 m², en más de 50 calles y avenidas. Las mejoras de accesibilidad se centrarán en el entorno de la calle Pedro Lorca, los C.E.I.P. Acequión e Inmaculada, y la calle Áncora, donde también se renovará por completo el alumbrado público.

Sánchez ha destacado que «entre las mejoras que oferten las empresas se valorará especialmente el aumento de superficie reasfaltada por encima de la simple rebaja económica en el precio del contrato».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El plazo de ejecución será de 24 semanas (6 meses) a partir de la firma del acta de replanteo, con un periodo de garantía de un año desde la recepción de la obra o reparación de posibles deficiencias.

Estas actuaciones, según la edil, suponen «una inversión estratégica para mejorar la seguridad, accesibilidad y movilidad urbana en Torrevieja, modernizando sus infraestructuras viales y facilitando el tránsito tanto de peatones como de vehículos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La plaza de toros de Alicante transforma el ruedo en la gran carpa bávara del Oktoberfest
  2. 2 Prisión provisional para tres de los detenidos por la brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Alicante
  3. 3 Ryanair lanza una oferta en sus vuelos para viajar a mercadillos navideños desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 El velero más grande del mundo regresa al puerto de Alicante antes de su última ruta a Marruecos
  5. 5 La Policía Nacional aborta una okupación en Alicante en plena madrugada y detiene a las tres implicadas
  6. 6 Alicante convierte los muros de hormigón de Las Cigarreras en jardines verdes
  7. 7 Un hundimiento de calzada obliga a cortar la Vía Parque de Alicante en sentido norte-sur
  8. 8 Dispara a su hermana en Santa Pola y trata de volver al piso tras el tiroteo: detenido y en prisión
  9. 9 Torrecilla: «A mí nadie me ha dicho que sea mi último partido en el Hércules»
  10. 10 Homenaje a la historia viva de la medicina en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Torrevieja licita las obras de asfaltado y mejora de accesibilidad con una inversión de 6,3 millones

Torrevieja licita las obras de asfaltado y mejora de accesibilidad con una inversión de 6,3 millones