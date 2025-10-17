Torrevieja licita las obras de asfaltado y mejora de accesibilidad con una inversión de 6,3 millones Los trabajos, divididos en dos lotes para el norte y sur del municipio, actuarán sobre más de 220.000 m² de calles y avenidas

Las obras de asfaltado y accesibilidad de Torrevieja actuarán sobre más de 220.000 m² de calles y avenidas repartidas entre el norte y el sur del municipio.

Ismael Martinez Torrevieja Viernes, 17 de octubre 2025, 13:25 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja aprueba este viernes, 17 de octubre, la licitación de las obras de asfaltado y mejora de itinerarios peatonales y accesibilidad 2025, con una inversión total de 6.368.670 euros. El proyecto se divide en dos lotes: el Lote 1 (Zona Sur), con un presupuesto de 3.259.150 euros, y el Lote 2 (Zona Norte), con 3.109.520 euros.

La concejal de Infraestructuras, Obras, Servicios y Accesibilidad, Sandra Sánchez, ha explicado que el objetivo de estas actuaciones es renovar la capa de rodadura de diversas calles del municipio y mejorar la accesibilidad en tramos específicos, mediante el ensanchamiento de aceras y rebajes en cruces de calzadas. Además, se repondrá toda la señalización vertical y horizontal, siguiendo las recomendaciones de la Policía Local.

En conjunto, se reasfaltarán 223.766 m² en calles y avenidas de Torrevieja. En el Lote 1 (Zona Sur), las obras contemplan el fresado del firme existente, la compactación de la explanada, el reasfaltado, la nueva señalización horizontal y la eliminación de resaltos, respetando todas las infraestructuras subterráneas de servicios. Las actuaciones se extenderán sobre 114.856 m², distribuidos en más de 40 calles y avenidas, detallan fuentes municipales.

Dentro de este lote, se realizarán mejoras de accesibilidad e itinerarios peatonales en dos áreas. La Urbanización Mar Azul, con actuaciones en cruces e itinerarios peatonales y reposición de señalización y el Barrio del Acequión, entre las avenidas Pinoso, Portalicos, Urbano Arregui y Gregorio Marañón, con mejoras similares en accesibilidad y señalización.

El Lote 2 (Zona Norte) comprende intervenciones de características análogas sobre 108.910 m², en más de 50 calles y avenidas. Las mejoras de accesibilidad se centrarán en el entorno de la calle Pedro Lorca, los C.E.I.P. Acequión e Inmaculada, y la calle Áncora, donde también se renovará por completo el alumbrado público.

Sánchez ha destacado que «entre las mejoras que oferten las empresas se valorará especialmente el aumento de superficie reasfaltada por encima de la simple rebaja económica en el precio del contrato».

El plazo de ejecución será de 24 semanas (6 meses) a partir de la firma del acta de replanteo, con un periodo de garantía de un año desde la recepción de la obra o reparación de posibles deficiencias.

Estas actuaciones, según la edil, suponen «una inversión estratégica para mejorar la seguridad, accesibilidad y movilidad urbana en Torrevieja, modernizando sus infraestructuras viales y facilitando el tránsito tanto de peatones como de vehículos».

Temas

Torrevieja

Obras

Infraestructuras