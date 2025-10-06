La comunidad internacional de Torrevieja se vuelca para encontrar a un hombre de 63 años desaparecido hace más de dos semanas Su hermana y su mujer hacen un llamamiento para dar con Marc Tulloch, que fue visto el pasado 20 de septiembre y que carece de la medicación necesaria para su «salud mental y física»

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 12:16 | Actualizado 12:22h.

La comunidad internacional de Torrevieja se ha volcado para dar con Marc Tulloch, un hombre de 63 años desaparecido hace más de dos semanas en la localidad. Su hermana y su mujer han publicado por redes sociales numerosos mensajes y datos acerca del hombre, que se encuentra desorientado y sin su medicación necesaria para tratar sus problemas físicos y mentales.

Desde las diferentes plataformas y perfiles de Facebook han comenzado a mover sus fotos para encontrar a Marc, que fue visto por última vez el pasado 20 de septiembre en la zona de Lagos Jardín, en Los Balcones. Desde la familia explican que es posible que se haya desplazado a pie por esta zona.

El núcleo familiar del desaparecido insiste en que no tiene dinero ni teléfono y que carece de la medicación necesaria «para su salud físca y mental». Resaltan que, a pesar de que pueda estar desorientado y parecer «una persona sin hogar, es accesible y amable» y piden desesperadamente cualquier ayuda o indicio que pueda dar con él.

El hombre de 63 años salió de su casa el pasado jueves 18 de septiembre sobre la 1 de la tarde, sin regresar desde entonces. Fue recogido por la Policía Local en La Zenia esa misma noche y llevado al Hospital de Torrevieja, donde fue dado de alta de madrugada. El varón, que estaba esperando a una ambulancia para regresar a casa, desapareció antes de que llegara, siendo avistado por última vez el pasado 20 de septiembre por vecinos de la zona.

La última vez que fue visto, Marc llevaba unos pantalos negros sin zapatos ni camisetas y cargaba con una bolsa blanca llena de botellas. El varón, de constitución delgada, mide 1,75 metros, tienes 63 años de edad y pelo rubio y liso.

Temas

Desaparecidos

Torrevieja