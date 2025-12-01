Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Torrevieja duplicará su flota de autobuses y ampliará líneas y horarios con el nuevo contrato de transporte urbano. A.T.

Torrevieja licita el nuevo contrato del transporte urbano por 115 millones y una concesión de 10 años

La futura red duplicará la flota, ampliará horarios y sumará nuevas líneas diurnas y nocturnas

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Torrevieja

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:04

Comenta

El concejal secretario de la Junta de Gobierno Local de Torrevieja, Federico Alarcón, ha anunciado la aprobación de la memoria, ficha técnica y pliegos para la licitación del nuevo contrato del servicio de transporte urbano, que saldrá a concurso mediante una concesión de 10 años por un importe global de 115.440.005 euros (más IVA). Las empresas dispondrán de 40 días para presentar sus ofertas.

El nuevo modelo supone un aumento notable de la flota, que pasará de 16 a 32 autobuses, de los cuales 26 serán híbridos y 6 eléctricos, además de incorporar sistemas de asistencia a la conducción e información en tiempo real. La plantilla también crecerá, superando el centenar de trabajadores frente a los 41 actuales, según destacan desde el equipo de gobierno.

La red urbana se reorganizará con 9 líneas diurnas y 3 nocturnas, incorporando rutas como la Línea Circular, la Línea Hospital o la nueva conexión Torreblanca–La Mata–Hospital Quirón. Los horarios se ampliarán: de 7:00 a 22:30 en temporada baja y hasta la medianoche en temporada alta. Las líneas nocturnas N1, N2 y N3 operarán los sábados todo el año y a diario en periodos festivos.

En materia de tarifas, el servicio mantendrá títulos bonificados como el Bono Oro (viajes gratuitos para mayores y personas con discapacidad), descuentos para jóvenes y familias numerosas, el Bono 30, la Tourist Card y billetes multiviaje. También se llevará a cabo la modernización de marquesinas, la digitalización del servicio mediante un Sistema de Ayuda a la Explotación y la apertura de tres oficinas de atención al usuario.

El contrato incluye además la creación de una Base Operativa con cocheras, talleres, centro de control e infraestructura de recarga para autobuses eléctricos. Este complejo se construirá en una parcela municipal del Enclave 13, con una inversión superior a los 4 millones de euros.

