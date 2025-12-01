La Guardia Civil atrapa por segunda vez a una pareja de 'tironeros' tras 13 robos en Torrevieja El juez ha enviado a prisión a uno de los capturados

La Guardia Civil ha detenido dos veces en pocos días a una pareja de 'tironeros' a la que se le atribuye 13 robos en apenas dos meses en Torrevieja. Los apresados, un ciudadano argelino de 19 años y un marroquí de 21, seleccionaban a víctimas vulnerables y les asaltaban en plena calle para arrebatarle las joyas, según han confirmado desde la Comandancia de Alicante.

La investigación comenzó tras detectar un incremento de robos violentos cometidos en la vía pública mediante el mismo patrón delictivo: el 'método del tirón'. Los presuntos delincuentes actuaban coordinados: mientras uno vigilaba la zona, el otro arrebataba de forma agresiva las pertenencias al objetivo. En un mismo día llegaron a cometer hasta cuatro robos consecutivos, señalan desde la Benemérita.

Las primeras averiguaciones permitieron relacionar a los dos arrestados con ocho robos con violencia y hurtos, por los que fueron capturados en el pasado mes de octubre y puestos a disposición judicial, quedando en libertad.

En días posteriores, los investigadores detectaron nuevos hechos y de nuevo volvían aparecer la pareja de 'tironeros' en las quinielas. Confirmadas las sospechas, el Instituto Armado los apresó de nuevo el 6 de noviembre, atribuyéndoles otros cinco robos cometidos en esa última semana. En esta ocasión, uno de los implicados ingresó en prisión por orden judicial.

El operativo ha permitido esclarecer los 13 hechos delictivos y desarticular por completo la actividad delictiva de los dos arrestados, por el momento. Los objetos sustraídos eran, en su mayoría, cadenas y complementos de oro que los autores lograban robar y vender con facilidad.

Lucha contra los 'tironeros'

La Guardia Civil de Torrevieja trabaja activamente para luchar con esta modalidad delictiva en el municipio y ha logrado identificar a 23 'tironeros' a los que se les han atribuido 56 actuaciones cometidas en los últimos meses. Las joyas recuperadas han sido devueltas a sus legítimos propietarios.

Consejos de la Benemérita para evitar ser víctimas de esta técnica: Mantener bolsos, teléfonos y objetos de valor en el lado interior de la acera, alejados del paso de otros peatones y de vehículos

Evitar exhibir joyas llamativas y al alcance de otros, especialmente en zonas concurridas o de paso estrecho

Caminar preferiblemente por zonas iluminadas y transitadas

Dar aviso o solicitar ayuda de inmediato al 062 o al 112 ante cualquier comportamiento sospechoso o en caso de sufrir o presenciar un delito

La Guardia Civil sostiene que la colaboración de todos los ciudadanos es «vital» para ayudar a cualquier víctima de un delito de este tipo y especialmente a aquellas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por sus circunstancias personales.

Por ello, pide a los testigos de prácticas ilícitas que avisen inmediatamente a las autoridades, tratando de recabar todos los datos que sean posibles sobre los presuntos autores.