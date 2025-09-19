Torrevieja se convierte en un gran escenario con las jornadas de rol
Este fin de semana se celebra el evento que incluye exhibiciones, juegos de mesa y talleres entre otras actividades
Inés Rosique
Alicante
Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:32
Este fin de semana, 20 y 21 de septiembre, el Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja se convertirá en un gran escenario con la celebración de las VII Jornadas Nacionales de Rol y Rol en Vivo 'Trollea'. Como cada año, el evento reunirá a personas de todos puntos de España aficionadas en torno al juego, la creatividad y la diversión compartida.
Durante las dos jornadas, los asistentes podrán participar en una amplia programación que incluye rol de mesa con partidas de Blood on the Clocktower, Halloween, Deadlands: El Camino de los Afligidos, La Estrella Caída (Séptimo Mar), Alien: Lo que oculta la cosecha, Nevermore Dates o Brindlewood Bay.
En el cartel también se incluye el rol en vivo con títulos como El Círculo del Vacío (Sandman) o Hombre Lobo: La Última Vigilia. Además de exhibiciones con escenografía como El Último invierno y Buscadores de Mazmorras.
Para completar la programación se han impulsado talleres y actividades paralelas como la esgrima, la danza medieval, la creación de espadas láser, cuadernos aventureros y el sombrero de Harry Potter. Durante los dos días estarán abiertos los puestos de artesanía y merchandising 3D.
Los horarios de apertura son el sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, a las 22 horas se ha programado una actividad especial. Mientras que el domingo será de 10 a 14 horas. Desde la organización invitan a toda la ciudadanía a participar y descubrir lo divertido que puede ser el rol, con entrada libre hasta completar aforo.
Estas jornadas están organizadas por el Instituto Municipal de Cultura «Joaquín Chapaprieta» y por la Asociación Cultural «La Esquina Amarilla» de Torrevieja, pionera y actualmente única asociación dedicada en exclusiva a fomentar el mundo del rol en todas sus vertientes.
Su labor va mucho más allá de «Trollea»: organizan partidas de demostración en la Feria del Libro, colaboran con la Biblioteca Municipal en fechas señaladas como el Día de Star Wars o el Día del Orgullo Friki, y han donado todo su fondo bibliográfico a dicha biblioteca, lo que la ha convertido en la institución pública con mayor número de volúmenes de rol de toda España.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.