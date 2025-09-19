Torrevieja se convierte en un gran escenario con las jornadas de rol Este fin de semana se celebra el evento que incluye exhibiciones, juegos de mesa y talleres entre otras actividades

Este fin de semana, 20 y 21 de septiembre, el Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja se convertirá en un gran escenario con la celebración de las VII Jornadas Nacionales de Rol y Rol en Vivo 'Trollea'. Como cada año, el evento reunirá a personas de todos puntos de España aficionadas en torno al juego, la creatividad y la diversión compartida.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán participar en una amplia programación que incluye rol de mesa con partidas de Blood on the Clocktower, Halloween, Deadlands: El Camino de los Afligidos, La Estrella Caída (Séptimo Mar), Alien: Lo que oculta la cosecha, Nevermore Dates o Brindlewood Bay.

En el cartel también se incluye el rol en vivo con títulos como El Círculo del Vacío (Sandman) o Hombre Lobo: La Última Vigilia. Además de exhibiciones con escenografía como El Último invierno y Buscadores de Mazmorras.

Para completar la programación se han impulsado talleres y actividades paralelas como la esgrima, la danza medieval, la creación de espadas láser, cuadernos aventureros y el sombrero de Harry Potter. Durante los dos días estarán abiertos los puestos de artesanía y merchandising 3D.

Los horarios de apertura son el sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, a las 22 horas se ha programado una actividad especial. Mientras que el domingo será de 10 a 14 horas. Desde la organización invitan a toda la ciudadanía a participar y descubrir lo divertido que puede ser el rol, con entrada libre hasta completar aforo.

Estas jornadas están organizadas por el Instituto Municipal de Cultura «Joaquín Chapaprieta» y por la Asociación Cultural «La Esquina Amarilla» de Torrevieja, pionera y actualmente única asociación dedicada en exclusiva a fomentar el mundo del rol en todas sus vertientes.

Su labor va mucho más allá de «Trollea»: organizan partidas de demostración en la Feria del Libro, colaboran con la Biblioteca Municipal en fechas señaladas como el Día de Star Wars o el Día del Orgullo Friki, y han donado todo su fondo bibliográfico a dicha biblioteca, lo que la ha convertido en la institución pública con mayor número de volúmenes de rol de toda España.

