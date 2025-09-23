Torrevieja se convierte en un escenario culinario El festival Desal llega al municipio los días 17, 18 y 19 de octubre para hacer que el talento y el producto local se conviertan en los protagonistas

Inés Rosique Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 16:17

La agenda cultural y gastronómica de Torrevieja acogerá la próxima quincena de octubre su propio festival gastronómico: Desal. El encuentro transformará el municipio en un gran escenario culinario en el que poner de relieve la creatividad, el talento y el producto local de la Vega Baja.

En la presentación del festival se ha confirmado que la cita será los días 17, 18 y 19 de octubre en los antiguos Salones Bahía, también conocidos como Finca Victoria Garden. Allí los nombres más reconocidos de la cocina regional que cuentan con Estrellas Michelín, Soles Repsol y premios nacionales e internacionales, presentarán en directo sus elaboraciones.

De esta forma el municipio quiere invitar al público a conocer la gastronomía como una experiencia artística y cultural a la vez que se realzan las materias primas de la comarca.

Algunos de los chef que estarán presentes estos días son: Kiko Moya (L'Escaleta, Cocentaina, 2 Estrellas Michelín y 3 Soles Repsol), Alberto Ferruz (BonAmb, Jávea, 2 Estrellas Michelín y 3 Soles Repsol), Carlos García Moreno (Restaurante Dexcaro, Dénia, 1 Sol Repsol), Rafael Soler (Audrey's, Calpe, 1 Estrella Michelín y 1 Sol Repsol), Joaquín Baeza Rufete (Baeza & Rufete, Alicante, 1 Estrella Michelín y 1 Sol Repsol) y Vicky Sevilla (Arrels, Sagunto, 1 Estrella Michelín y 1 Sol Repsol).

Además de la participación de los chefs, el festival quiere convertirse en un punto de encuentro para hosteleros de la ciudad y crear una experiencia gastronómica única para los asistentes. Los restaurantes locales que participarán son: Las Columnas, Luz de Mar, La Mar de Bien, HB, La Galería de la Mirada, Las Cañas, Bianco, Misto y Mr. Cover Lab.

Este festival en el que «la gastronomía local se mezclará con los grandes nombres de la cocina regional«, pretende ser un evento en el que «se promueva la competitividad desde un punto de vista cualitativo pero sin dejar de ser una fiesta gastronómica de la ciudad».

La concejal de Hostelería y Turismo del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez Chazarra, ha declarado que «DESAL no es solo una muestra culinaria, es un espacio para vivir de cerca la innovación sin dejar atrás la tradición, de la mano de galardonados chefs que han elegido Torrevieja como escenario gastronómico. Una cita imprescindible para amantes de la cocina, profesionales del sector y todo aquel que quiera disfrutar de experiencias como catas, talleres, degustaciones, showcookings y mucho más».

Este festival gastronómico será posible gracias a los colaboradores: Salinas de Torrevieja, Convega, Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura, acciones conjuntas con Turespaña Oslo y Turespaña Varsovia, L'exquisit mediterrani y Turisme CV.

