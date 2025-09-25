Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La entrada de bandas y el desfile moro y cristiano llenarán de música y color las calles. À Punt

'Terra de festes' muestra este viernes la espectacularidad de los Moros y Cristianos de Mutxamel

La emisión de À Punt ofrecerá música, desfiles y celebraciones tradicionales también de Xirivella y Burriana

Ismael Martinez

Mutxamel

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:00

El programa 'Terra de festes', impulsado por À Punt, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y la Generalitat Valenciana, se adentra esta semana en las celebraciones de tres localidades: Xirivella, Mutxamel y Burriana. La emisión podrá verse este viernes 26 de septiembre a las 22.30 horas.

En Mutxamel, la reportera Nerea Camps vivirá de cerca el día grande de las fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de Loreto. La jornada comenzará con la entrada de bandas, un emotivo acto en el que cada comparsa desfila con su agrupación musical, culminando con la interpretación conjunta del 'Himno de Fiestas' por centenares de músicos.

El programa también mostrará la esencia de la comparsa Los Pacos, una de las más singulares del bando moro, y acercará a los espectadores la espectacular entrada mora y cristiana, que cada año llena de color, música y tradición las calles de Mutxamel.

La entrega se completa con la cobertura del día grande de Xirivella, dedicado a la Virgen de la Salud, y de las fiestas de la Misericordia en Burriana, con actividades para niños, correfocs y un castillo de fuegos artificiales.

