Elda actúa en el abrigo de Camara: mejoras de acceso y protección para este BIC rupestre El Consistorio ha solicitado una subvención en el marco del Plan Restaura 2025 para cofinanciar la intervención

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Patrimonio Histórico, ha iniciado las obras correspondientes al Proyecto de conservación y difusión del abrigo con arte rupestre de Camara, con el objetivo de garantizar la preservación y puesta en valor de este enclave singular, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Las actuaciones, que comenzaron el pasado 20 de octubre, contemplan la mejora del acceso desde la senda que recorre el monte, la instalación de un vallado estandarizado que refuerce la protección del yacimiento y la colocación de paneles interpretativos destinados a facilitar la comprensión y difusión de su relevancia histórica.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 44.163,79 euros. Asimismo, el Consistorio ha solicitado una subvención en el marco del Plan Restaura 2025 para cofinanciar la intervención. Se prevé que las obras finalicen a lo largo del mes de noviembre.

El concejal de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez, ha señalado que «el abrigo de Camara constituye un testimonio excepcional del arte rupestre levantino y uno de los elementos más representativos del patrimonio histórico de Elda. Su protección y adecuada interpretación son fundamentales para garantizar su conservación y acercar su valor a la ciudadanía».

Además, el edil del área ha hecho hincapié en la línea de trabajo llevada acabo desde el Consistorio «orientada a la conservación, investigación y difusión de los bienes culturales del municipio. De esta forma lo ponemos en valor para que la ciudadanía conozca la relevancia de este Bien de Interés Cultural. Este proyecto refuerza nuestra apuesta por un patrimonio accesible, protegido y puesto al servicio del conocimiento y del disfrute del público».

Las pinturas rupestres de Camara forman parte del valioso legado del arte rupestre del arco mediterráneo español y representan un elemento esencial para la comprensión del pasado prehistórico del territorio eldense.

