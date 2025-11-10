Elda abrirá un nuevo aparcamiento para 160 coches La zona de la antigua fábrica de Emérito Maestre contará también zonas verdes, arbolado, iluminación LED y puntos de recarga eléctrica

Elda continúa transformando sus espacios urbanos. El alcalde, Rubén Alfaro, ha presentado este lunes el proyecto para la construcción de un nuevo aparcamiento público y gratuito en el solar de la antigua fábrica de Emérito Maestre, que contará con 160 plazas y 68 árboles de distintas especies para crear zonas de sombra y descanso.

La actuación, enmarcada en el plan de inversiones 'Elda parte de ti', permitirá urbanizar más de 6.000 metros cuadrados con viales, zonas verdes y pavimento drenante que facilite la evacuación del agua en días de lluvia. Además, incluirá iluminación LED, sistema de riego por goteo y preinstalación para puntos de recarga eléctrica y red antiincendios.

«El objetivo es ofrecer un aparcamiento cómodo, seguro y sostenible que alivie la presión de estacionamiento en el entorno del Casco Antiguo», ha señalado Alfaro, que ha estado acompañado por el concejal de Espacio Público, José Antonio Amat, y el ingeniero municipal Marc Pastor.

El nuevo espacio dispondrá de accesos desde las calles Ópalo y Juan de Austria, y mantendrá 13 árboles existentes, a los que se sumarán 55 nuevos ejemplares —entre olmos, moreras y jacarandas— para alcanzar un total de 68 árboles, evitando que el solar se convierta en una «isla de asfalto».

El proyecto tiene un presupuesto de 1,25 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco meses desde el inicio de las obras. Mientras tanto, el solar quedará abierto de manera provisional esta misma semana con capacidad para unos 90 vehículos, hasta que arranque la urbanización completa.

«Esta apertura provisional permitirá compensar las plazas que se han perdido durante las obras y ofrecer una solución inmediata a los vecinos del Casco Antiguo», ha destacado Amat, quien ha subrayado que el nuevo aparcamiento «se sitúa a escasos metros del centro histórico y facilitará el acceso cómodo y gratuito para residentes y visitantes».

Alfaro ha recordado que la creación de este aparcamiento «fue un compromiso electoral que hoy empieza a hacerse realidad tras culminar el proceso de adquisición de los terrenos». Con esta actuación, el Ayuntamiento de Elda refuerza su modelo de ciudad sostenible, con más espacios verdes, accesibles y adaptados a las necesidades actuales de movilidad.