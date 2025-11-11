Sant Joan congela la subida de basuras también en 2026 El Pleno suspende la subida de la entrada en vigor de la ordenanza fiscal hasta que no funcione la nueva contrata de limpieza y recogida de residuos

Tere Compañy Martínez Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 18:08

El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha aprobado este martes la suspensión de la entrada en vigor de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora para la prestación del servicio de gestión de residuos. La tasa debía entrar en funcionamiento a primeros de 2026, pero con la propuesta aprobada en un Pleno Extraordinario, no repercutirá en el bolsillo del contribuyente hasta que no esté entre en funcionamiento la nueva contrata de limpieza y recogida de basura.

La propuesta del alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos políticos (PP, PSOE, Vox y Compromís). La iniciativa contempla que la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la prestación del servicio de gestión de recogida, transferencia y tratamiento de residuos no entrará en vigor hasta el 1 de enero del año siguiente a la puesta en servicio del nuevo contrato de servicios de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria. Es decir, hasta que la nueva contrata que debe contemplar una mejora del servicio no entre en funcionamiento, la ciudadanía no pagará más por la limpieza viaria y la recogida de residuos.

De este modo, se ha acordado restablecer la vigencia de la anterior ordenanza fiscal del servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos, aprobada en diciembre de 2012. Este cambio conlleva que el recibo que pague cada contribuyente de Sant Joan en 2026 se mantenga en 59 euros y no pase a 114 euros, tal y como estaba previsto.

En opinión del alcalde, Santiago Román, «lo que hacemos desde el equipo de Gobierno es un ejercicio de responsabilidad frente a una irresponsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez que por Ley ha convertido el reciclaje en una subida de esta tasa a los ciudadanos«. Además ha añadido que »en Sant Joan esta tasa no ha subido en 2025 y no va a subir en 2026, y seguiremos trabajando para que así sea y que un gobierno del Partido Popular en la Moncloa acabe con esta injusta Ley«, ha incidido Román.

El alcalde también ha lamentado la actitud del grupo municipal socialista «por pretender politizar un asunto tan importante como es dejar sin efecto la subida de la basura a todos los ciudadanos y ciudadanas. La portavoz ha llegado a calificar el Pleno como «chapuza». Según el alcalde en esta sesión »lo que debería haber primado es el consenso y la responsabilidad tal y como han hecho PP, Vox y Compromís, muy lejos del ambiente beligerante y lamentable del grupo municipal socialista quien estoy seguro de que si hubieran tenido los votos suficientes habrían votado en contra para tumbar esta importante medida«.