Imagen de un bombero en la zona afectada por el incendio TA

Sanitat avanza que el incendio no afectará al plazo de ejecución de la ampliación del Hospital de la Marina Baixa

Las autoridades todavía desconocen las causas exactas del fuego declarado a primera hora del jueves

Nicolás Van Looy

Nicolás Van Looy

Benidorm

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:21

Controlado y extinguido el incendio que a primera hora de la mañana de este jueves se ha declarado en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa, ubicado en la localidad de La Vila Joiosa, los responsables de la Conselleria de Sanitat han comenzado ya a hacer balance de lo sucedido. El director general de Gestión Económica e Infraestructuras Hospitalarias, Pedro López, ha visitado el centro y ha avanzado que «todavía se desconocen las causas exactas» que han podido originar unas llamas que, como avanzaban horas antes desde el Consorcio Provincial de Bomberos, habrían comenzado en el sótano de las obras de ampliación del centro.

López también ha querido hacer un primer balance sobre la afectación que el fuego pudiera tener sobre el desarrollo previsto de esos trabajos y ha explicado que «el hormigón es un material muy resistente a la temperatura» aunque, pese a ello, «ya hemos hablado con el arquitecto y el director de obra y se va a analizar si se pudiera haber visto afectada alguna capa externa» de ese hormigón.

Con todo, Pedro López ha avanzado que «en principio, no tiene que afectar ni a la marcha de la obra ni a la seguridad estructural de la misma» puntualizando que «eso no es algo que nos deba preocupar ahora lo más mínimo».

Por su parte, la directora general de Atención Hospitalaria, Asunción Perales, ha explicado que, una vez controladas las llamas, «se ha retomado toda la actividad ordinaria del hospital tanto en consultas externas como en los quirófanos». Una operativa asistencial, ha añadido Perales, que sí se ha visto temporalmente interrumpida en el área quirúrgica.

Allí, “para garantizar la seguridad” de todos los trabajadores y pacientes, “se cortó la circulación de aire hacia los quirófanos”, lo que obligó a suspender las operaciones “durante tres horas”.

