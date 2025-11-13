Juanfran Pérez Llorca comprueba sobre el terreno los daños causados por el incendio en el Hospital de la Marina Baixa El candidato designado por el PP para suceder a Carlos Mazón visitó el centro junto a los alcaldes de Benidorm y La Vila Joiosa

Nicolás Van Looy Benidorm Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:54

El alcalde de Finestrat y recién designado como 'presidenciable' por el Partido Popular en la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este mediodía el Hospital Comarcal de La Marina Baixa, donde esta mañana se había producido un incendio en las obras de ampliación del centro.

Pérez Llorca ha estado acompañado en esta visita por los alcaldes de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, y Benidorm (también presidente de la Diputación Provincial de Alicante), Toni Pérez. Tras conversar con los responsables del dispositivo de extinción, el primer edil de Finestrat ha afirmado que «me he desplazado con los alcaldes de La Vila Joiosa y Benidorm para conocer de primera mano la evolución del incendio que se ha producido en las obras de ampliación del hospital de la Marina Baixa».

Tal y como ya habían avanzado desde el Consorcio Provincial de Bomberos y desde la Conselleria de Sanitat, el que presumiblemente será el próximo presidente de la Generalitat ha confirmado que «afortunadamente, el fuego está controlado, no ha afectado al edificio principal ni a los pacientes, y no hay personas afectadas».

Así mismo, ha querido «agradecer a la dirección del hospital y a los cuerpos y fuerzas de seguridad la excelente operativa que han llevado a término».