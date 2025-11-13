Declarado un incendio en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa El fuego se ha originado poco después de las nueve de la mañana en las obras de ampliación del centro

Nicolás Van Looy Benidorm Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:38 | Actualizado 10:05h.

Poco después de las nueve de esta mañana se ha declarado un incendio en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa, ubicado en la localidad de La Vila Joiosa, que según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante estaría afectando a la zona donde se están realizando las obras de ampliación del centro. El fuego ha afectado al aislamiento térmico de la obra, y ha generado una gran cantidad de humo negro.

Ampliar PL Benidorm

El aviso ha sido recibido a las 9:13 horas de la mañana y a esta hora los efectivos de emergencias siguen llegando al hospital y se está acordonando la zona. Además, alrededor de las 9:20 horas, se ha comenzado a evacuar a pacientes del centro sin que, por el momento, haya trascendido si se va a evacuar a la totalidad de los mismos o esa evacuación sólo afecta a una parte del edificio.

TA

En todo caso, las llamas están afectando únicamente a la zona en obras donde, según las mismas fuentes, se acumula una gran cantidad de material de obra que sería el motivo por el que se ha generado una enorme columna de humo visible desde buena parte de la comarca. Fuentes del consorcio explican que el incendo evoluciona «favorablemente» y solo queda llama en el sótano y de manera residual, también la columna de humo ha ido disminuyendo a medida que avanzan las labores de extinción.

En las labores de extinción del fuego se ha movilizado una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada y un furgón de transporte. Además, hasta el lugar se han desplazado un sargento, un cabo y siete bomberos de los parques de Benidorm y San Vicente.

Desde la Conselleria de Sanitat aseguran que a esta hora no se han producido daños personales y que, por el momento, el centro sigue operando con normalidad aunque alertan de que la Policía Local de La Vila Joiosa y la Guardia Civil de Tráfico están ahora controlando los accesos por carretera al centro y sólo se permite el paso para acceder al servicio de Urgencias.

Así mismo, esas mismas fuentes explican que tanto el director general de Infraestructuras Hospitalarias, Pedro López, y la Directora General de Atención Hospitalaria, Asun Perales, se están dirigiendo hacia La Vila Joiosa para poder evaluar sobre el terreno el alcance del incendio.