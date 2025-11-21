Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. ASVR

San Vicente da el primer paso para regular las instalaciones fotovoltaicas en su PGOU

Pascual avanza que la modificación del PGOU «garantiza la compatibilidad territorial y ambiental y criterios homogéneos en todo el término municipal»

Alicante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:11

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha dado este jueves el primer paso para adaptar su planeamiento urbanístico a la implantación de instalaciones fotovoltaicas en suelo no urbanizable. La Junta de Gobierno ha aprobado la contratación de los servicios técnicos que redactarán la modificación puntual número 46 del Plan General de Ordenación Urbana, un trabajo que se desarrollará en un plazo de cuatro meses.

La iniciativa, impulsada desde el área de Urbanismo, busca fijar un marco normativo claro para ordenar la instalación de plantas de generación de energía solar y de infraestructuras vinculadas, como las líneas de evacuación o los centros de transformación. Con esta actualización del PGOU, el equipo de Gobierno pretende evitar incertidumbres jurídicas y facilitar la tramitación de futuros proyectos.

El alcalde y concejal de Urbanismo, Pachi Pascual, ha señalado que esta regulación «era muy necesaria», ya que hasta ahora no se había abordado de forma específica la implantación de infraestructuras energéticas en el municipio. Según explica, la modificación del PGOU permitirá «garantizar la compatibilidad territorial y ambiental, así como establecer criterios homogéneos en todo el término municipal».

Pascual ha destacado además que la medida responde a una demanda creciente: «Queremos atender la sensibilidad social en torno a estas instalaciones y asegurar su convivencia con los usos residenciales». El objetivo, insiste, es contar con una normativa que aporte seguridad jurídica tanto al Ayuntamiento como a los promotores que quieran desarrollar proyectos de energías renovables en San Vicente.

