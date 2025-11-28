San Vicente celebra la XVI Xmas Classic con el reto de batir su récord de participación La cita ciclista del 13 de diciembre cerrará el circuito Mediterranean Bike Challenge con mejoras en recorrido y organización

Presentación de la XVI Xmas Classic, con el concejal de Deportes y los organizadores detallando las novedades de la edición 2025.

El Ayuntamiento de San Vicente, a través del área de Deportes, ha anunciado la celebración de una nueva edición de la marcha Xmas Classic, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre. El evento, que cumple ya dieciséis ediciones, aspira este año a superar su récord histórico de participación.

El concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha detallado que la prueba arrancará y finalizará en el solar de Marialice. A las 9:30 horas comenzarán las bicicletas eléctricas, mientras que a las 10:00 lo harán las bicicletas musculares. Bernabeu ha subrayado que «es una de las pruebas referentes en San Vicente y también a nivel provincial y autonómico, muy ligada a estas fechas navideñas y que se consolida año tras año». Hasta el momento se han inscrito cerca de 700 corredores.

Junto al edil, los organizadores Rosana Uliarte y Javier Fernández han animado a los deportistas y aficionados a sumarse a la prueba. Uliarte ha destacado que «estamos orgullosos de llevar tanto tiempo con una prueba como esta y que sea referente en el mundo del ciclismo», y ha avanzado que este año se incorporarán mejoras en el recorrido y en la infraestructura para los participantes.

Fernández ha confirmado que la Xmas Classic volverá a ser la encargada de cerrar el circuito Mediterranean Bike Challenge (MBC) correspondiente a 2025. «Será aquí, en San Vicente, donde se pondrá el broche final y se decidirán todos los rankings de todas las categorías, tanto musculares como eléctricas», ha señalado, destacando además que el trazado «será posiblemente más divertido para que la mayoría disfrute en esta última prueba de esfuerzo del año».

El concejal Bernabeu ha agradecido «a los organizadores y a los patrocinadores por su colaboración para que la XVI Xmas Classic salga adelante» y ha puesto en valor «la idoneidad del municipio, con un patrimonio espectacular para ir en bici», animando tanto a corredores como a público, especialmente para presenciar la subida al Sabinar.