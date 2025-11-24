San Vicente presenta su programa del 25N con un acto institucional y talleres de bienestar emocional Colectivos locales, asociaciones y ciudadanos están llamados a participar en una iniciativa que busca sensibilizar y fomentar la reflexión

M.H. San Vicente del Raspeig Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a través de la concejalía de Derechos Sociales, ha organizado un programa de actividades con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tendrá lugar el 25 de noviembre.

El próximo martes se iniciarán con un acto institucional al mediodía en la plaza de la Comunitat Valenciana. La convocatoria incluye la lectura de un manifiesto por parte del alcalde, Pachi Pascual, y la concejal de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, acompañados de miembros de la Corporación, empleados municipales, colectivos, asociaciones y vecinos que quieran unirse a esta manifestación de solidaridad y respaldo.

En la tarde del 25N, se representará en el Auditorio municipal la obra de teatro social 'Cercanías', una reflexión planteada desde la crítica y el humor. El programa se completará con tres talleres sobre bienestar emocional que impartirá la psicóloga Virtudes Hernández los miércoles 3, 10 y 17 de diciembre a las 18 horas en la Casa de Asociaciones, situada en la calle Sol. Para poder asistir será necesario inscribirse previamente en el email actosderechossociales@raspeig.es.

El primer taller, que tendrá lugar 3 de diciembre, se dedicará a analizar el poder de las palabras. Los otros dos encuentros, que se celebrarán los días 10 y 17 de diciembre, se centrarán en la temática en torno al peso de los roles sociales en la mujer y la gestión del miedo, respectivamente.

Torregrosa ha animado a participar «en una programación con la que queremos conmemorar esta importante fecha implicado al mayor número de personas para alzar la voz juntos en repulsa de la violencia contra la mujer y todo tipo de violencia». Según ha detallado la edil, «las acciones también van dirigidas a concienciar, a conocer distintos puntos de vista, ampliar la información de la que disponemos y resolver cuestiones y dudas».