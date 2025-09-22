Rescatan un catamarán encallado en una cala de Alicante con dos tripulantes y un perro a bordo Salvamento Marítimo ha remolcado la embarcación, que tiene una posible vía de agua

Adrián Mazón Alicante Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:29 Comenta Compartir

El mal tiempo ha jugado una mala pasada a un catamarán en Alicante. La embarcación ha quedado encallada en la cala Sardinera de Xàbia, donde ha sido remolcada por Salvamento Marítimo.

En el catamarán, que tiene una posible vía de agua, permanecían dos tripulantes y un perro, rescatados por la empresa pública encargada de la seguridad marítima en aguas españolas.

La tripulación de la Salvamar Fénix ha realizado el operativo de rescate, ejecutado al milímetro con el fin de que el barco quedara la deriva y pudiera suponer un peligro para los navegantes.

La actuación ha contado con un patrón, un mecánico y dos marineros, y controladores del Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia.