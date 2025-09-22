Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvia, tormentas y granizo
Estado del catamarán tras su rescate.
Estado del catamarán tras su rescate. SM

Rescatan un catamarán encallado en una cala de Alicante con dos tripulantes y un perro a bordo

Salvamento Marítimo ha remolcado la embarcación, que tiene una posible vía de agua

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:29

El mal tiempo ha jugado una mala pasada a un catamarán en Alicante. La embarcación ha quedado encallada en la cala Sardinera de Xàbia, donde ha sido remolcada por Salvamento Marítimo.

En el catamarán, que tiene una posible vía de agua, permanecían dos tripulantes y un perro, rescatados por la empresa pública encargada de la seguridad marítima en aguas españolas.

La tripulación de la Salvamar Fénix ha realizado el operativo de rescate, ejecutado al milímetro con el fin de que el barco quedara la deriva y pudiera suponer un peligro para los navegantes.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

La actuación ha contado con un patrón, un mecánico y dos marineros, y controladores del Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre que viajaba con dos menores en un accidente múltiple en Benissa
  2. 2 Ryanair anuncia una nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  3. 3 Un terremoto de 2,1 de magnitud sacude la costa sureste de Santa Pola: «Ha temblado todo»
  4. 4 El secreto de la puerta azul más famosa de España: un yerno carpintero, unas maderas y capas de pintura
  5. 5 Torrecilla: crédito agotado en el Hércules
  6. 6 Viajar gratis en el Tram de Alicante: descubre cuándo podrás moverte sin pagar
  7. 7 Indignación entre decenas de aficionados franjiverdes tras ser multados durante el Elche-Oviedo
  8. 8 Semana trágica en las carreteras de Alicante: muere un tercer motorista en el barrio de Carolinas
  9. 9 La Aemet volverá a activar la alerta amarilla en Alicante por lluvias y tormentas a partir de la medianoche
  10. 10 Retuerta pone a Torrecilla al límite en el Hércules CF con tres derrotas en cuatro partidos (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Rescatan un catamarán encallado en una cala de Alicante con dos tripulantes y un perro a bordo