Los Premios Talento de las Telecomunicaciones 2025 reconocen la excelencia en el sector TIC Benidorm, Avamed Synergy, DXC Technology España y los ingenieros Eva María Román y Antonio Serna figuran entre los galardonados de esta edición

Fotografía de los galardonados en la edición anterior, junto a la decana del CITTCV, Susana Bañuelos (la quinta por la izquierda).

Ismael Martinez Elche Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:01 Comenta Compartir

El Colegio Oficial y la Asociación Valenciana de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación ha dado a conocer a los ganadores de los Premios Talento de las Telecomunicaciones 2025, que distinguen a personas, entidades y organizaciones por su contribución al desarrollo tecnológico, la innovación y el impacto social en el ámbito TIC de la Comunitat Valenciana. La gala de entrega tendrá lugar el viernes 3 de octubre a las 20:30 horas en el Hotel Huerto del Cura de Elche, en el marco del Foro Telecos CV 2025, con el apoyo de la Conselleria de Hacienda y Economía y de más de una decena de empresas del sector.

En la categoría de Mejor Iniciativa Pública se ha premiado al Ayuntamiento de Benidorm por el proyecto Benidorm Destino Turístico Inteligente (DTI). Teleasistencia Benidorm Internet de las Personas (IoP), una herramienta que aplica inteligencia artificial y big data a la monitorización de consumos en hogares de personas mayores y vulnerables, generando alarmas tempranas y mejorando la atención social.

La Mención a la Integración Tecnológica ha recaído en la compañía alicantina Avamed Synergy por Fluxus, un software basado en inteligencia artificial y machine learning que crea gemelos digitales híbridos en 3D para anticipar la evolución tumoral y apoyar la medicina de precisión en oncología. Por su parte, el premio a Empresa Tecnológica con Impacto ha distinguido a DXC Technology España, que junto al Banco Sabadell ha desarrollado un sistema de testing de accesibilidad en productos financieros digitales, garantizando la inclusión de personas con diversidad funcional.

El reconocimiento a los profesionales se ha dividido en dos categorías. Como Ingeniera Junior ha sido premiada Eva María Román Valdés, ingeniera de pruebas en Alstom por su labor en proyectos de señalización ferroviaria y su compromiso con la movilidad sostenible. El galardón a Ingeniero Senior lo recibirá Antonio Serna Ruiz, docente con casi cuatro décadas de trayectoria en Orihuela, impulsor de proyectos de innovación tecnológica aplicados al ámbito educativo y empresarial.

La decana del COITTCV, Susana Bañuelos, ha destacado que estos premios son un reconocimiento «necesario para motivar y dinamizar nuestro sector, el entorno profesional y dar voz a las empresas e instituciones para que avancemos juntos en el mismo camino».