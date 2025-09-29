Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
Fotografía de los galardonados en la edición anterior, junto a la decana del CITTCV, Susana Bañuelos (la quinta por la izquierda). G.C.

Los Premios Talento de las Telecomunicaciones 2025 reconocen la excelencia en el sector TIC

Benidorm, Avamed Synergy, DXC Technology España y los ingenieros Eva María Román y Antonio Serna figuran entre los galardonados de esta edición

Ismael Martinez

Elche

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:01

El Colegio Oficial y la Asociación Valenciana de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación ha dado a conocer a los ganadores de los Premios Talento de las Telecomunicaciones 2025, que distinguen a personas, entidades y organizaciones por su contribución al desarrollo tecnológico, la innovación y el impacto social en el ámbito TIC de la Comunitat Valenciana. La gala de entrega tendrá lugar el viernes 3 de octubre a las 20:30 horas en el Hotel Huerto del Cura de Elche, en el marco del Foro Telecos CV 2025, con el apoyo de la Conselleria de Hacienda y Economía y de más de una decena de empresas del sector.

En la categoría de Mejor Iniciativa Pública se ha premiado al Ayuntamiento de Benidorm por el proyecto Benidorm Destino Turístico Inteligente (DTI). Teleasistencia Benidorm Internet de las Personas (IoP), una herramienta que aplica inteligencia artificial y big data a la monitorización de consumos en hogares de personas mayores y vulnerables, generando alarmas tempranas y mejorando la atención social.

La Mención a la Integración Tecnológica ha recaído en la compañía alicantina Avamed Synergy por Fluxus, un software basado en inteligencia artificial y machine learning que crea gemelos digitales híbridos en 3D para anticipar la evolución tumoral y apoyar la medicina de precisión en oncología. Por su parte, el premio a Empresa Tecnológica con Impacto ha distinguido a DXC Technology España, que junto al Banco Sabadell ha desarrollado un sistema de testing de accesibilidad en productos financieros digitales, garantizando la inclusión de personas con diversidad funcional.

El reconocimiento a los profesionales se ha dividido en dos categorías. Como Ingeniera Junior ha sido premiada Eva María Román Valdés, ingeniera de pruebas en Alstom por su labor en proyectos de señalización ferroviaria y su compromiso con la movilidad sostenible. El galardón a Ingeniero Senior lo recibirá Antonio Serna Ruiz, docente con casi cuatro décadas de trayectoria en Orihuela, impulsor de proyectos de innovación tecnológica aplicados al ámbito educativo y empresarial.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La decana del COITTCV, Susana Bañuelos, ha destacado que estos premios son un reconocimiento «necesario para motivar y dinamizar nuestro sector, el entorno profesional y dar voz a las empresas e instituciones para que avancemos juntos en el mismo camino».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de Alicante en alerta y en riesgo medio y alto por las tormentas del lunes
  2. 2 La alerta meteorológica deja sin clase a casi 20.000 alumnos en la provincia de Alicante
  3. 3 Fallece un motorista en Jijona en un accidente de tráfico
  4. 4 Climatología de la UA alerta de lluvias «muy fuertes» esta semana por la llegada de los restos del huracán Gabrielle
  5. 5 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  6. 6 Tráfico zanja la polémica sobre quién tiene prioridad en el carril bici de la Explanada de Alicante
  7. 7 Las tormentas descargan con fuerza en el interior y el norte de Alicante con acumulados de más de 80 litros en unas horas
  8. 8 El Hércules sigue atascado y el Rico Pérez pide la dimisión de Torrecilla (0-0)
  9. 9 Las fuertes lluvias afectan a la Comunidad Valenciana y Aragón y causan algunas inundaciones
  10. 10 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Los Premios Talento de las Telecomunicaciones 2025 reconocen la excelencia en el sector TIC

Los Premios Talento de las Telecomunicaciones 2025 reconocen la excelencia en el sector TIC