Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Corte en el Cercanías de Alicante por obras de renovación de la línea
Delegación de ambos parques en la feria. T. B.

Terra Natura y Aqua Natura Benidorm acuden a la feria más importante de parques temáticos de Europa

Ambos han estado presentes en la edición anual de la IAAPA Expo Europe, que se celebra en Barcelona esta semana

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:39

Terra Natura y Aqua Natura Benidorm han acudido a la feria más importante de parques temáticos de Europa, la IAAPA Expo Europe, que celebra su edición anual esta semana en Barcelona. La delegación ha estado encabezada por el director general, Luis Perea, acompañado por los responsables de Operaciones, Mantenimiento y Aqua Natura Benidorm.

Se trata del principal evento profesional más importante dentro del mundo de los parques temáticos, zoológicos, acuáticos y centros de entretenimiento en Europa y ha reunido a miles de expertos y empresas líderes en Barcelona. La cita fomenta el intercambio de conocimientos y la creación de sinergias en torno a la innovación, la sostenibilidad y la calidad de las experiencias.

Durante estos días el equipo de ambos parques ha asistido a conferencias y talleres especializados, además de recorrer la amplia zona expositiva para conocer de primera mano todas las novedades y tendencias en tecnología aplicables a las instalaciones de Benidorm.

«El objetivo es mantenernos a la vanguardia del sector y esta feria, centrada en equipamientos y experiencias innovadoras, nos ha permitido conocer las últimas tendencias, reforzar vínculos con empresas líderes y buscar soluciones que enriquezcan la experiencia de quienes nos visitan», ha subrayado Perea, quien ha valorado muy positivamente la oportunidad de intercambiar conocimientos con otros profesionales y consolidar la presencia del parque en un foro internacional de referencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante transforma el sector de la calle Trento en un gran espacio terciario para comercios y servicios
  2. 2 Más de 260.000 euros en ayudas para favorecer la integración de residentes extranjeros en la provincia de Alicante
  3. 3 ¿Qué tiempo hará en Alicante en otoño? Aemet hace su predicción
  4. 4 El nuevo macroespacio de música en directo y conciertos en el puerto de Alicante arranca su primera temporada
  5. 5 Un municipio alicantino crea su propia moneda digital para impulsar las ventas del comercio tradicional
  6. 6 El insólito vídeo de una joven paseando una paloma en Torrevieja que se ha vuelto viral: «Cuando tu perro está ocupado»
  7. 7 Muere ahogado un joven de 18 años en la playa del Cocó
  8. 8 Los momentos de miedo vividos por un escalador rescatado en Calpe: se queda colgando de un acantilado tras enredarse las cuerdas
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 24 de septiembre en Alicante
  10. 10 San Vicente proyecta un nuevo barrio con más de un millar de viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Terra Natura y Aqua Natura Benidorm acuden a la feria más importante de parques temáticos de Europa

Terra Natura y Aqua Natura Benidorm acuden a la feria más importante de parques temáticos de Europa