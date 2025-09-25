Terra Natura y Aqua Natura Benidorm acuden a la feria más importante de parques temáticos de Europa Ambos han estado presentes en la edición anual de la IAAPA Expo Europe, que se celebra en Barcelona esta semana

Terra Natura y Aqua Natura Benidorm han acudido a la feria más importante de parques temáticos de Europa, la IAAPA Expo Europe, que celebra su edición anual esta semana en Barcelona. La delegación ha estado encabezada por el director general, Luis Perea, acompañado por los responsables de Operaciones, Mantenimiento y Aqua Natura Benidorm.

Se trata del principal evento profesional más importante dentro del mundo de los parques temáticos, zoológicos, acuáticos y centros de entretenimiento en Europa y ha reunido a miles de expertos y empresas líderes en Barcelona. La cita fomenta el intercambio de conocimientos y la creación de sinergias en torno a la innovación, la sostenibilidad y la calidad de las experiencias.

Durante estos días el equipo de ambos parques ha asistido a conferencias y talleres especializados, además de recorrer la amplia zona expositiva para conocer de primera mano todas las novedades y tendencias en tecnología aplicables a las instalaciones de Benidorm.

«El objetivo es mantenernos a la vanguardia del sector y esta feria, centrada en equipamientos y experiencias innovadoras, nos ha permitido conocer las últimas tendencias, reforzar vínculos con empresas líderes y buscar soluciones que enriquezcan la experiencia de quienes nos visitan», ha subrayado Perea, quien ha valorado muy positivamente la oportunidad de intercambiar conocimientos con otros profesionales y consolidar la presencia del parque en un foro internacional de referencia.

