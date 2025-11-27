Llorca incluye todas las reivindicaciones de Vox en su discurso de investidura El candidato del PP se extiende en todo lo relacionado con la inmigración y el Pacto Verde europeo en una intervención en la que reclama «el pacto de Les Corts» pero que la izquierda rechaza por continuista y afín a los voxistas

El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha realizado este jueves un discurso solicitando el voto para su investidura. El dirigente popular ha empleado hora y cuarto, durante la cual no ha mencionado a Carlos Mazón, ausente inicialmente en la sesión parlamentaria (está previsto que acuda para la votación de Llorca) en la que el todavía alcalde de Finestrat ha mostrado un tono conciliador.

No obstante, sus palabras no fueron bienvenidas por la izquierda mientras que Vox ha evitado realizar gestos o comentarios, conscientes de que los votos voxistas son la clave de la investidura. El candidato del PP, apelando al «pacto de Les Corts» con el fin de instar a un consenso global de los diputados de la Cámara, ha realizado una intervención que ha comenzado apostando por la «continuidad», reclamando «estabilidad» e instando por una etapa «sin ruido, sin caos y sin promesas vacías».

Llorca ha pedido perdón a las 229 víctimas de la dana, si bien no ha precisado por qué. En cualquier caso, el candidato ha considerado que «ha sobrado gresca e insulto» en el último año, y ha interpelado al Gobierno central para que «haga autocrítica y se implique y coordine más con el Consell».

A partir de los 20 minutos de su intervención, el dirigente popular ha comenzado ya a desgranar todos aquellos asuntos que los voxistas han reclamado para brindarle su voto. Pacto Verde europeo, nucleares, infraestructuras hídricas e inmigración. Se ha extendido Llorca ampliamente en esos temas sin que los voxistas realizasen gesto alguno.

A partir de ahí, Llorca ha reclamado al Gobierno un apoyo real, y lo ha concretado en todo lo relacionado con la financiación y las inversiones, además de retomar las propuestas que Mazón realizó en el último debate de política general, el pasado mes de septiembre.

Concretamente, el candidato se ha referido a las deducciones en el gasto de material musical. Igualmente, Llorca ha garantizado la gratuidad a los alumnos universitarios que aprueben cada curso todas las asignaturas y el incremento de las deducciones ya iniciadas por el actual Consell. Finalmente, ha señalado la intención del futuro Gobierno, si recibe el apoyo de Vox porque la izquierda no tiene intención ninguna de apoyarle, de implementar una segunda ley de simplificación.

En definitiva, Llorca ha apostado por la continuidad en la gestión económica del actual Ejecutivo, Vox mediante.