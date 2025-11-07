Un municipio de Alicante busca el mejor arroz y costra El concurso llega con importantes novedades, premios y degustación para el público

El sabor más auténtico de Orihuela vuelve a las calles. La Asociación de Comerciantes del Municipio de Orihuela (ACMO) ha presentado la quinta edición del Concurso de Arroz y Costra, una cita que une tradición, comercio y gastronomía local. Este año llega con novedades muy sabrosas: el público será el jurado y, además, se celebrará por primera vez el 'CostraFest', un festival gastronómico con degustación en plena Glorieta.

«Estamos muy orgullosos de que el arroz y costra siga siendo un plato genuino, que se transmite de generación en generación», ha destacado el presidente de ACMO, Ascensio Pérez, durante la presentación, acompañado por el concejal de Comercio, Vicente Pina, quien ha subrayado que «esta receta es una de nuestras grandes fortalezas gastronómicas y nuestra mejor carta de presentación».

Ampliar Cartel anunciador del certamen. AO

Del 7 al 12 de noviembre, las personas que realicen compras superiores a 15 euros en los comercios de Orihuela podrán participar en el sorteo de 50 entradas dobles para formar parte del jurado popular del concurso. Diez restaurantes competirán por elaborar la mejor versión del plato: Bar Estanco, Bar Casablanca, Davinia Martínez, Casa Pepe, Raggu, Mani's, Las Brasas, Bar Tono, Haizea y El Pollo Oriolano.

Los tres mejores obtendrán premios de 500, 300 y 200 euros, respectivamente.

El broche final llegará el sábado 22 de noviembre con el 'CostraFest', donde los establecimientos ofrecerán degustaciones de arroz y costra en la Glorieta. Un homenaje al plato más querido de Orihuela y una oportunidad para disfrutar de su sabor más tradicional al aire libre.

Con esta quinta edición, ACMO reafirma su compromiso con la promoción del comercio, la hostelería y la cultura local, consolidando este evento como un referente gastronómico en la Vega Baja y en toda la Comunidad Valenciana.

