La OMIC de Villena ofrece una charla para prevenir y actuar ante estafas bancarias La sesión, impartida por la abogada Magdalena Rico, se celebrará este miércoles a las 19:30 horas en el Obrador del Mercado Municipal

La OMIC organiza una charla en Villena para ayudar a la ciudadanía a prevenir y detectar las estafas bancarias más comunes.

Ismael Martínez Villena Martes, 2 de diciembre 2025, 12:03 Comenta Compartir

La OMIC de Villena celebrará este miércoles, 3 de diciembre, una charla informativa destinada a ayudar a la ciudadanía a identificar, prevenir y afrontar las estafas bancarias, un fenómeno que se intensifica especialmente en periodos de alto consumo. El encuentro tendrá lugar a las 19:30 horas en el Obrador del Mercado Municipal bajo el título 'Estafas bancarias: cómo protegerse y recuperar lo perdido'.

La sesión contará con la participación de Magdalena Rico Palao, abogada especializada en derecho bancario, quien explicará cómo operan fraudes tan comunes como el phishing, spoofing, la estafa del 'hijo en apuro' o la estafa del 'hombre en el medio'. Además, ofrecerá pautas para reconocer estas técnicas y responder de forma segura.

Durante la charla, se abordará también el procedimiento para reclamar el dinero perdido, así como la responsabilidad de las entidades bancarias en la protección de los fondos y la seguridad de las transacciones online. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web municipal.

La concejala de Comercio y responsable de la OMIC, Paula García, destaca que el objetivo principal es «informar a la ciudadanía de los riesgos más frecuentes, clarificar la responsabilidad legal de los bancos y ofrecer herramientas prácticas para actuar ante una posible estafa».

Temas

Estafas

Villena