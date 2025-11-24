El nuevo tramo alicantino incorporado al Sendero del Mediterráneo frente a aguas cristalinas La actuación recupera el trazado natural del GR 92 y elimina un desvío de casi un kilómetro para los senderistas

Ismael Martínez Vega Baja Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:48 Comenta Compartir

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA) ha completado la señalización del nuevo tramo del GR 92 «Sendero del Mediterráneo» correspondiente al residencial Bellavista I de Cabo Roig (Orihuela Costa), incorporado a la etapa 22 tras la reciente apertura del paseo marítimo.

La actuación ha permitido suprimir el desvío de casi un kilómetro que debían realizar los senderistas, al recuperar un tramo natural de unos 60 metros lineales junto al mar, situado entre el aparcamiento de la calle Levante de Cabo Roig y el parque público de Calistenia de la urbanización Aguamarina. Este sector permanecía cerrado desde 2021 por ocupación privada y fue reabierto este verano tras un proceso de expropiación impulsado por el Ayuntamiento de Orihuela.

Una vez abierto el paso, Convega ha ejecutado la señalización del nuevo recorrido dentro del Plan de Dinamización y Gobernanza Turística de la Vega Baja del Segura, retirando la señalización previa y adaptando el itinerario a los criterios de homologación de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana (FEMECV). Los trabajos han incluido la eliminación de una quincena de marcas antiguas a lo largo de 900 metros y la instalación de más de diez señales reglamentarias en un tramo de 265 metros para garantizar la correcta orientación de los usuarios.

Nuevo trazado señalizado del GR 92 en Cabo Roig, recuperado para los senderistas tras la apertura del paseo marítimo. Convega

Según la directora de Convega, Rosa Fernández, «la recuperación de este tramo del GR 92 supone una mejora sustancial para los senderistas. Ahora pueden disfrutar de un recorrido más fluido y continuo junto al Mediterráneo sin desvíos ni interrupciones». Fernández ha destacado además que el nuevo trazado «permite avanzar en plena conexión con el paisaje costero, las vistas del entorno y el sonido del mar, devolviendo al sendero su esencia original».

Las únicas etapas homologadas de toda la Comunitat Valenciana

El GR 92, conocido como «Sendero del Mediterráneo», discurre por el litoral de la Vega Baja del Segura. En la comarca existen dos etapas (las únicas homologadas de toda la Comunitat Valenciana) que atraviesan los términos municipales de Guardamar del Segura, Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada.

Ambas etapas suman más de 49 kilómetros y enlazan una treintena de puntos de interés, permitiendo disfrutar de playas amplias, pequeños acantilados, aguas cristalinas, espacios naturales y del patrimonio histórico y cultural del territorio.