Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cuatro líneas del autobús de Alicante cambian sus recorridos por la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento
Nuevo paso habilitado en Cabo Roig que restituye el recorrido original del GR 92 junto al Mediterráneo. Convega

El nuevo tramo alicantino incorporado al Sendero del Mediterráneo frente a aguas cristalinas

La actuación recupera el trazado natural del GR 92 y elimina un desvío de casi un kilómetro para los senderistas

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Vega Baja

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA) ha completado la señalización del nuevo tramo del GR 92 «Sendero del Mediterráneo» correspondiente al residencial Bellavista I de Cabo Roig (Orihuela Costa), incorporado a la etapa 22 tras la reciente apertura del paseo marítimo.

La actuación ha permitido suprimir el desvío de casi un kilómetro que debían realizar los senderistas, al recuperar un tramo natural de unos 60 metros lineales junto al mar, situado entre el aparcamiento de la calle Levante de Cabo Roig y el parque público de Calistenia de la urbanización Aguamarina. Este sector permanecía cerrado desde 2021 por ocupación privada y fue reabierto este verano tras un proceso de expropiación impulsado por el Ayuntamiento de Orihuela.

Una vez abierto el paso, Convega ha ejecutado la señalización del nuevo recorrido dentro del Plan de Dinamización y Gobernanza Turística de la Vega Baja del Segura, retirando la señalización previa y adaptando el itinerario a los criterios de homologación de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana (FEMECV). Los trabajos han incluido la eliminación de una quincena de marcas antiguas a lo largo de 900 metros y la instalación de más de diez señales reglamentarias en un tramo de 265 metros para garantizar la correcta orientación de los usuarios.

Nuevo trazado señalizado del GR 92 en Cabo Roig, recuperado para los senderistas tras la apertura del paseo marítimo. Convega
Imagen principal - Nuevo trazado señalizado del GR 92 en Cabo Roig, recuperado para los senderistas tras la apertura del paseo marítimo.
Imagen secundaria 1 - Nuevo trazado señalizado del GR 92 en Cabo Roig, recuperado para los senderistas tras la apertura del paseo marítimo.
Imagen secundaria 2 - Nuevo trazado señalizado del GR 92 en Cabo Roig, recuperado para los senderistas tras la apertura del paseo marítimo.

Según la directora de Convega, Rosa Fernández, «la recuperación de este tramo del GR 92 supone una mejora sustancial para los senderistas. Ahora pueden disfrutar de un recorrido más fluido y continuo junto al Mediterráneo sin desvíos ni interrupciones». Fernández ha destacado además que el nuevo trazado «permite avanzar en plena conexión con el paisaje costero, las vistas del entorno y el sonido del mar, devolviendo al sendero su esencia original».

Las únicas etapas homologadas de toda la Comunitat Valenciana

El GR 92, conocido como «Sendero del Mediterráneo», discurre por el litoral de la Vega Baja del Segura. En la comarca existen dos etapas (las únicas homologadas de toda la Comunitat Valenciana) que atraviesan los términos municipales de Guardamar del Segura, Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Ambas etapas suman más de 49 kilómetros y enlazan una treintena de puntos de interés, permitiendo disfrutar de playas amplias, pequeños acantilados, aguas cristalinas, espacios naturales y del patrimonio histórico y cultural del territorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet activa la alerta amarilla este lunes en la provincia de Alicante
  2. 2 Vientos de 129 kilómetros por hora sacuden un municipio de Alicante horas antes de que la Aemet active la alerta amarilla
  3. 3 La plaza del Ayuntamiento de Alicante se vuelve peatonal para siempre: así cambia el corazón de la ciudad
  4. 4 Los primeros copos de nieve asoman en las montañas de un municipio de Alicante
  5. 5 Un coche arde en plena carretera N-332 de Torrevieja tras ser embestido por detrás
  6. 6 Roba el aire acondicionado de un colegio de Alicante y deja su documento de identidad como pista
  7. 7 ¡Aviso a pasajeros! El Tram de Alicante corta el servicio en estas cinco paradas por obras en las vías
  8. 8 Muere una mujer en un accidente de tráfico en Sax
  9. 9 Huelga de los trenes Iryo entre Alicante y Madrid durante el Black Friday y el puente de diciembre
  10. 10 Detenido por conducir un camión sin carné ni papeles en El Campello y la empresa se expone a una multa de hasta 100.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El nuevo tramo alicantino incorporado al Sendero del Mediterráneo frente a aguas cristalinas

El nuevo tramo alicantino incorporado al Sendero del Mediterráneo frente a aguas cristalinas