Así será la nueva calle Villafranqueza de San Vicente El Ayuntamiento inicia la remodelación, la mayor obra urbana del municipio con 2,7 millones de inversión

Tere Compañy Martínez Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:17

San Vicente del Raspeig contará muy pronto con una calle totalmente renovada. El municipio se prepara para iniciar en las próximas semanas la mayor actuación urbana de su casco histórico: la remodelación integral de la calle Villafranqueza y su entorno, una obra que busca coser la ciudad desde el parque Lo Torrent hasta el centro con un paseo moderno, accesible y verde.

La intervención, adjudicada a Mediterráneo de Obras y Asfaltos por 2,7 millones de euros, contempla un plazo de ejecución de ocho meses desde la firma del acta de replanteo. En estos momentos, los servicios técnicos municipales están revisando el plan de seguridad y salud previo al inicio de los trabajos.

El alcalde y concejal de Infraestructuras, Pachi Pascual, ha destacado que se trata de «una actuación crucial para mejorar la conexión de Lo Torrent con el corazón de San Vicente, a través de una gran plataforma única que prioriza al peatón y multiplica los espacios de recreo».

Ampliar Recreación del futuro de esta calle. ASVR

Por volumen económico, las obras de Villafranqueza encabezan las inversiones en el centro urbano, junto a las previstas en el entorno de la calle Mayor (2,5 millones de euros) y Pintor Picasso (630.000 euros). En conjunto, Pascual ha subrayado que «San Vicente va a invertir cerca de seis millones de euros para transformar el corazón de la ciudad en un espacio más amable, moderno y atractivo, donde el comercio y la hostelería ganen protagonismo».

Ampliar Estado actual de la calle. ASVR

El proyecto, que abarca 550 metros lineales entre la calle Alicante y l'Hort Lo Torrent, incluye además la renovación de las calles Benlluire, Pelayo, Valencia, Zorrilla y San Juan, así como la intersección de la rotonda de la Donna Lluna. Con esta actuación se busca reordenar y unificar el espacio urbano, consolidando un eje continuo que integre la principal zona verde del municipio con el núcleo comercial y administrativo.

Entre las mejoras previstas figuran nuevos pavimentos, renovación de infraestructuras, modernización de servicios urbanos y ampliación de zonas peatonales. Se reducirá la calzada a un único carril de entrada al municipio, con el fin de ralentizar el tráfico y mejorar la seguridad en áreas residenciales.

Además, las actuales áreas de aparcamiento se reconvertirán en espacios ajardinados y de paseo, con aceras más amplias, mobiliario ergonómico, zonas de sombra y dos amplias áreas de juegos: una para los más pequeños y otra pensada para edades mayores.

Con esta actuación actuación también se renovarán por completo la iluminación urbana, que combinará diseño vanguardista y tecnología LED de bajo consumo, con regulación automática de intensidad para reducir el gasto energético durante las horas de menor tránsito. También se incorporará iluminación ambiental integrada en el mobiliario urbano para reforzar la actividad comercial y turística en horario nocturno.

Pascual ha asegurado que las obras «suponen el primer paso visible del plan de transformación urbana de San Vicente, un proyecto que ya está en marcha con otras actuaciones en distintos puntos del municipio».