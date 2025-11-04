San Vicente del Raspeig celebra una nueva Volta a Peu solidaria junto a Payasospital El evento deportivo y familiar recorrerá más de tres kilómetros con animación, talleres y un fin benéfico

San Vicente del Raspeig acogerá este domingo, 9 de noviembre, una nueva edición solidaria de la Volta a Peu, organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Deportes, junto a la asociación Payasospital y con la colaboración de Los Cuentos de Alba. Esta cita deportiva y social, recuperada el pasado año tras más de cinco sin celebrarse, volverá a llenar las calles del municipio de ambiente festivo y solidaridad.

El recorrido, de más de tres kilómetros, comenzará a las 10:30 horas desde la Plaza de España y transcurrirá por las principales vías de la localidad. A mitad del trayecto se realizará una parada de avituallamiento en el Parque Lo Torrent antes de regresar al punto de inicio.

El alcalde, Pachi Pascual, ha animado a los vecinos a sumarse «a una jornada que es más que una prueba deportiva, una mañana de convivencia recorriendo nuestras calles con un fin solidario». Por su parte, el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha destacado que «antes de comenzar haremos un calentamiento y tanto al inicio como al final habrá animación para todas las edades».

La representante de Los Cuentos de Alba, Alba Mira, ha avanzado que durante la mañana se desarrollarán talleres en la plaza y que «al inicio de la prueba contaremos con invitados muy especiales, varios de los payasos que llenan de sonrisas los hospitales de la provincia».

La participación en la Volta a Peu es gratuita y las inscripciones pueden realizarse a través de la Sede Electrónica. Además, se podrá adquirir una camiseta solidaria por 6 euros, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a Payasospital. Los puntos de venta estarán en la ciudad deportiva (martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas) y en los colegios Bec de l'Àguila, Jaume I, Raspeig y Juan Ramón Jiménez.