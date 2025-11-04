Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La provincia retoma la senda del crecimiento y cierra la temporada alta con la creación de 4.400 empleos
La Volta a Peu combina deporte, solidaridad y convivencia en San Vicente del Raspeig. A.SV.

San Vicente del Raspeig celebra una nueva Volta a Peu solidaria junto a Payasospital

El evento deportivo y familiar recorrerá más de tres kilómetros con animación, talleres y un fin benéfico

Ismael Martinez

San Vicente

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:52

Comenta

San Vicente del Raspeig acogerá este domingo, 9 de noviembre, una nueva edición solidaria de la Volta a Peu, organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Deportes, junto a la asociación Payasospital y con la colaboración de Los Cuentos de Alba. Esta cita deportiva y social, recuperada el pasado año tras más de cinco sin celebrarse, volverá a llenar las calles del municipio de ambiente festivo y solidaridad.

El recorrido, de más de tres kilómetros, comenzará a las 10:30 horas desde la Plaza de España y transcurrirá por las principales vías de la localidad. A mitad del trayecto se realizará una parada de avituallamiento en el Parque Lo Torrent antes de regresar al punto de inicio.

El alcalde, Pachi Pascual, ha animado a los vecinos a sumarse «a una jornada que es más que una prueba deportiva, una mañana de convivencia recorriendo nuestras calles con un fin solidario». Por su parte, el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha destacado que «antes de comenzar haremos un calentamiento y tanto al inicio como al final habrá animación para todas las edades».

La representante de Los Cuentos de Alba, Alba Mira, ha avanzado que durante la mañana se desarrollarán talleres en la plaza y que «al inicio de la prueba contaremos con invitados muy especiales, varios de los payasos que llenan de sonrisas los hospitales de la provincia».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La participación en la Volta a Peu es gratuita y las inscripciones pueden realizarse a través de la Sede Electrónica. Además, se podrá adquirir una camiseta solidaria por 6 euros, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a Payasospital. Los puntos de venta estarán en la ciudad deportiva (martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas) y en los colegios Bec de l'Àguila, Jaume I, Raspeig y Juan Ramón Jiménez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ortiz ratifica a Torrecilla al frente del Hércules
  2. 2 El quiosco de Julio cierra para siempre y Benalúa dice adiós a un histórico emblema de su placeta
  3. 3 Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
  4. 4 El taxi de Alicante convoca una huelga este martes por la «expansión» de las VTC
  5. 5 El alquiler bate nuevo récord en Alicante con el Centro, Carolinas y Altozano liderando la subida de los precios
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este lunes 3 de noviembre en Alicante
  7. 7 Mazón formaliza su renuncia a la presidencia de la Generalitat
  8. 8 ¿Cuándo se sabrá si hay nuevo presidente de la Generalitat Valenciana o vamos a elecciones?
  9. 9 Vox deja en el aire el futuro de la Comunitat
  10. 10 Juanfran Pérez Llorca, el presidenciable con más opciones de tomar el relevo de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante San Vicente del Raspeig celebra una nueva Volta a Peu solidaria junto a Payasospital

San Vicente del Raspeig celebra una nueva Volta a Peu solidaria junto a Payasospital