San Vicente abrirá un nuevo espacio para ceremonias en el cementerio en Todos los Santos

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha puesto en marcha un amplio operativo especial con motivo del Día de Todos los Santos, que incluye refuerzo de transporte público, limpieza, seguridad y un nuevo espacio para ceremonias en el cementerio municipal.

La principal novedad de este año será la apertura al público del edificio restaurado en la entrada principal del camposanto, conocido como la antigua casa del sepulturero, que se destinará a rituales y ceremonias, tanto civiles como religiosas, previa solicitud al consistorio. La inauguración oficial tendrá lugar este sábado 1 de noviembre, coincidiendo con la festividad.

El concejal responsable del cementerio, Antonio Díaz, ha explicado que la rehabilitación del inmueble —declarado de interés histórico— ha supuesto una inversión de 600.000 euros y que las obras han sido recepcionadas esta misma semana. La sala principal, de 63 metros cuadrados y con capacidad para unas 40 personas, permitirá celebrar actos de despedida en un entorno íntimo y digno.

El edificio, levantado en 1928 con la apertura del cementerio actual, sustituye al antiguo camposanto de Juan XXIII y responde a la expansión demográfica e industrial del municipio en aquella época. Además del espacio ceremonial, la reforma incluye nuevas dependencias con servicios, zonas de descanso y oficinas para el personal municipal.

Entre otras mejoras, el Ayuntamiento ha instalado nueva señalización interna, ha adquirido un porta féretros y ha iniciado obras de ampliación de nichos y columbarios en la zona nueva, anticipándose al crecimiento de la ciudad. Díaz ha avanzado que los próximos proyectos se centrarán en la digitalización de los listados para facilitar la localización de sepulturas.

Refuerzo de transporte y servicios especiales por Todos los Santos

El concejal de Transportes, Vicente Pastor, ha anunciado que desde hoy, miércoles 29 de octubre, y hasta el 31, la línea 45 de autobús prolongará su recorrido hasta el cementerio en todas las expediciones. El 1 de noviembre se activará además un servicio especial con salidas cada hora desde el Centro de Salud II, entre las 9:00 y las 18:00 horas, y retornos desde el cementerio entre las 9:30 y las 18:30 horas.

Pastor ha animado a los vecinos a «utilizar el transporte público por comodidad y para evitar retenciones y aglomeraciones», recordando que el cementerio permanecerá abierto de forma ininterrumpida de 8:30 a 19:00 horas hasta el sábado.

Durante toda la semana se reforzarán los servicios de limpieza, recogida de residuos y seguridad, con presencia ampliada de la Policía Local para regular el tráfico y garantizar la seguridad, además de un servicio de ambulancia permanente.

Como acto institucional, el alcalde, Pachi Pascual, visitará el nuevo edificio el 1 de noviembre a las 11:00 horas, acompañado de otras autoridades. Posteriormente, a las 12:00, se celebrará una misa en la plaza central del cementerio, oficiada por el párroco Miguel Ángel Cerezo, para la que se dispondrá de sillas para el público asistente.