Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primeros cambios y cancelaciones por la dana en las fiestas de Alicante por el 9 d'Octubre
Las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu avanzan en Mutxamel para convertirse en un nuevo referente cultural y educativo. A.M.

Mutxamel retoma las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu para impulsar la cultura local

El proyecto ampliará la superficie pública, conservará elementos históricos y ofrecerá espacios diferenciados para todas las edades, fomentando educación y lectura en la comunidad

Ismael Martinez

Mutxamell

Martes, 7 de octubre 2025, 13:45

Comenta

El Ayuntamiento de Mutxamel ha reanudado las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu, situada en la plaza de Ruzafa, con el objetivo de convertirla en un referente cultural y educativo para la ciudadanía. La intervención conservará elementos históricos de ambos edificios y ampliará la superficie de uso público a más de 1.000 m², incorporando zonas para todas las edades, desde bebeteca hasta salas de estudio, áreas de trabajo colaborativo y recursos audiovisuales.

Las obras avanzan tras superar modificaciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad estructural y preservar las fachadas históricas. Actualmente se ha finalizado la cimentación y en las próximas semanas comenzará la ejecución de pilares y forjados, consolidando la estructura del edificio.

Este proyecto responde a una necesidad histórica, ya que la biblioteca actual no cumplía con los requisitos de la Xarxa de Biblioteques desde la legislatura 2007-2011, detallan fuentes municipales. Con la nueva instalación, Mutxamel podrá integrarse plenamente en la red autonómica y optar a futuras subvenciones.

El alcalde y responsables municipales visitan las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu, supervisando los avances y futuros espacios culturales del proyecto. A.M.
Imagen principal - El alcalde y responsables municipales visitan las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu, supervisando los avances y futuros espacios culturales del proyecto.
Imagen secundaria 1 - El alcalde y responsables municipales visitan las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu, supervisando los avances y futuros espacios culturales del proyecto.
Imagen secundaria 2 - El alcalde y responsables municipales visitan las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu, supervisando los avances y futuros espacios culturales del proyecto.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha reforzado el sistema bibliotecario mediante la creación del facultativo bibliotecario, la ampliación del personal auxiliar, el aumento del fondo bibliográfico y programas de fomento de la lectura como 'Lectumel', que permite la compra de libros en comercios locales.

La reanudación de las obras se enmarca dentro del plan de revitalización del centro histórico, que incluye proyectos culturales y patrimoniales como el Conservatorio y Escuela de Música, Casa de Ferraz, futuro Museo Etnográfico y nueva Oficina de Turismo.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El alcalde Rafael García Berenguer ha destacado que «la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu no será solo un edificio, sino un símbolo del Mutxamel que queremos construir; una ciudad moderna, comprometida con la educación, la cultura y la participación ciudadana, pero que no olvida su historia ni sus raíces».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Laboratorio de Climatología de la UA avisa de la llegada de una vaguada que podría transformarse en una dana en Alicante
  2. 2 Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública
  3. 3 El Constitucional confirma la absolución del yerno de la viuda de la CAM por el crimen de 2016 en Alicante
  4. 4 Así será la tirolina de 1,5 kilómetros que unirá estos dos municipios alicantinos
  5. 5 La nueva avenida de Niza de la Playa de San Juan: más verde, más ancha y más deportiva
  6. 6 El mejor tartar de atún de Alicante está en un puesto del mercado de Benalúa
  7. 7 Torrecilla salva otro match ball y se sentará el viernes en el Rico Pérez
  8. 8 Vito Quiles anuncia una conferencia en la Universidad de Alicante dentro de su tour nacional
  9. 9 La Aemet avisa de un nuevo episodio de lluvias «intensas y tormentas» en Alicante a partir del jueves
  10. 10 Este municipio de Alicante da 300 euros a las familias por cada hijo nacido o adoptado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Mutxamel retoma las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu para impulsar la cultura local

Mutxamel retoma las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu para impulsar la cultura local