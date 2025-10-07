Mutxamel retoma las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu para impulsar la cultura local El proyecto ampliará la superficie pública, conservará elementos históricos y ofrecerá espacios diferenciados para todas las edades, fomentando educación y lectura en la comunidad

Las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu avanzan en Mutxamel para convertirse en un nuevo referente cultural y educativo.

El Ayuntamiento de Mutxamel ha reanudado las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu, situada en la plaza de Ruzafa, con el objetivo de convertirla en un referente cultural y educativo para la ciudadanía. La intervención conservará elementos históricos de ambos edificios y ampliará la superficie de uso público a más de 1.000 m², incorporando zonas para todas las edades, desde bebeteca hasta salas de estudio, áreas de trabajo colaborativo y recursos audiovisuales.

Las obras avanzan tras superar modificaciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad estructural y preservar las fachadas históricas. Actualmente se ha finalizado la cimentación y en las próximas semanas comenzará la ejecución de pilares y forjados, consolidando la estructura del edificio.

Este proyecto responde a una necesidad histórica, ya que la biblioteca actual no cumplía con los requisitos de la Xarxa de Biblioteques desde la legislatura 2007-2011, detallan fuentes municipales. Con la nueva instalación, Mutxamel podrá integrarse plenamente en la red autonómica y optar a futuras subvenciones.

El alcalde y responsables municipales visitan las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu, supervisando los avances y futuros espacios culturales del proyecto. A.M.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha reforzado el sistema bibliotecario mediante la creación del facultativo bibliotecario, la ampliación del personal auxiliar, el aumento del fondo bibliográfico y programas de fomento de la lectura como 'Lectumel', que permite la compra de libros en comercios locales.

La reanudación de las obras se enmarca dentro del plan de revitalización del centro histórico, que incluye proyectos culturales y patrimoniales como el Conservatorio y Escuela de Música, Casa de Ferraz, futuro Museo Etnográfico y nueva Oficina de Turismo.

El alcalde Rafael García Berenguer ha destacado que «la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu no será solo un edificio, sino un símbolo del Mutxamel que queremos construir; una ciudad moderna, comprometida con la educación, la cultura y la participación ciudadana, pero que no olvida su historia ni sus raíces».

