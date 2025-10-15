Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La Asociación Alicante Contra el Cáncer impulsa marchas solidarias en 17 municipios alicantinos por el Día Mundial del Cáncer de Mama. A.A.C.C.

17 municipios alicantinos se unen a las marchas solidarias por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

La Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer impulsa caminatas y actividades de apoyo y recaudación por toda la provincia durante el mes de octubre

Ismael Martinez

Alicante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:00

Comenta

La Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer (AACC) ha organizado una amplia programación de marchas solidarias y actividades con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre. Un total de 17 municipios de la provincia participarán en esta iniciativa que busca visibilizar la enfermedad, apoyar a las personas afectadas y recaudar fondos destinados a programas de prevención, investigación y atención a pacientes y familiares.

El presidente provincial de AACC, Pablo Enríquez, ha destacado que «estas marchas representan la fuerza y la unión de toda una provincia frente al cáncer. Cada paso que damos juntos recuerda la importancia de la prevención, la investigación y el apoyo emocional».

Durante todo el mes de octubre, municipios como Guardamar del Segura, Monóvar, Tibi, Torrevieja, Sax, Pinoso, San Vicente del Raspeig, Calpe, Daya Nueva, Dolores, Redován, Agost, El Campello, Rafal, Mutxamel, Benejúzar y Almoradí acogerán caminatas solidarias y eventos paralelos con gran participación ciudadana.

Las marchas se celebrarán principalmente el 19 de octubre, aunque algunos municipios extenderán las actividades a finales de mes y principios de noviembre. En cada localidad se han preparado recorridos adaptados a todos los públicos, con la posibilidad de adquirir dorsales solidarios, camisetas conmemorativas y participar en sorteos, clases de zumba o actividades lúdicas.

Entre las propuestas más destacadas, Torrevieja ofrecerá una marcha con música en directo y rifas solidarias; Pinoso combinará la caminata con talleres, clases de zumba y desayuno popular; mientras que en Calpe, el evento del 26 de octubre contará con música del dúo Sweet Soulz y actividades festivas durante toda la jornada.

Estas acciones, que cuentan con el apoyo de las juntas locales de AACC, pretenden seguir tejiendo una red provincial de esperanza y solidaridad en torno a los pacientes oncológicos y sus familias, además de reforzar la concienciación sobre la detección precoz y la salud mamaria.

