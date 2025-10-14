Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El lazo rosa contra el cáncer de mama ya luce en el Ayuntamiento de Benidorm TA

Anémona inundará Benidorm de camisetas blancas contra el cáncer de mama

La ciudad ha iniciado este martes los actos para conmemorar el día internacional contra la enfermedad

Nicolás Van Looy

Nicolás Van Looy

Benidorm

Martes, 14 de octubre 2025, 14:10

Comenta

Los jardines del Ayuntamiento de Benidorm lucen desde este martes el lazo rosa como símbolo de apoyo a las personas afectadas por el cáncer de mama, a sus familias y a los proyectos de investigación contra esta enfermedad. El acto de despliegue del lazo contó con la presencia del alcalde Toni Pérez, la edil de Igualdad, Ángela Zaragozí, y otros miembros de la Corporación municipal, junto a numerosas componentes del Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico de la Marina Baixa (Anémona) lideradas por su presidenta, María Botella.

Esta actividad ha sido la primera de una serie de actos que se desarrollarán durante esta semana y la siguiente con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra el próximo domingo, 19 de octubre.

Dentro del programa de Anémona, las mujeres de la asociación visitaron recientemente los mercadillos de Foietes y el Rincón de Loix, donde instalaron mesas informativas para concienciar sobre la enfermedad.

Además, se han programado densiometrías con cita previa en Benidorm y en otros municipios de la comarca, como Altea, l'Alfàs del Pi, Callosa d'en Sarrià o Polop, donde este jueves se colocarán también pancartas conmemorativas del Día del Cáncer de Mama.

El domingo 19 de octubre, la bahía de Benidorm acogerá la competición de las '100 Paladas' de la Liga SUMA de Remo, a partir de las 10:00 horas en el Club Náutico. A las 12:00 se procederá a la lectura pública del manifiesto anual y del microrrelato ganador del Concurso de alumnos de 4º de la ESO.

Marcha solidaria y actividades en la ciudad

Las actividades continuarán en otros municipios de la Marina Baixa, y en Benidorm se retomarán el domingo 26 de octubre con la vigésimo tercera edición de la Marcha Solidaria de Anémona.

En esta edición, las camisetas conmemorativas serán de color blanco y la marcha partirá desde el Ayuntamiento y recorrerá calles emblemáticas como Puente, Herrerías, Passeig de la Carretera, Parque de Elche, Alcalde José Such, San Pedro, Armada Española, Vicente Llorca Alós y Paseo de la Música, regresando finalmente a la plaza de Sus Majestades los Reyes de España.

En la plaza, se llevarán a cabo sesiones de aerobic y gimnasia dirigidas por José Vidal y María Braquehais, además de una degustación de arroces donados por hoteles locales y una barra de bebida y montaditos organizada por el Grupo Scout Horizontes, con precios populares.

Las camisetas de la marcha continúan a la venta en la sede de Anémona, en la calle La Biga, comercios colaboradores y mesas informativas de la asociación, así como el mismo día de la marcha. Toda la recaudación se destinará a financiar la actividad terapéutica de Anémona y a investigaciones de Geicam, el grupo líder en investigación del cáncer de mama en España.

El último acto programado será el II Congreso de Anémona, bajo el título 'Hablemos de cáncer… sin miedo', que se celebrará los días 28 y 29 de noviembre en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm.

