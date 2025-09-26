Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Huertos urbanos creados en el municipio alicantino. AB

El municipio de Alicante que sortea huertos urbanos

En total 100 vecinos optarán a una de las parcelas destinadas a la agricultura ecológica y para autoconsumo

Inés Rosique

Alicante

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:29

48 parcelas son las que conforman la segunda fase del proyecto de huertos urbanos en el Camí de la Parva, en plena huerta de Benidorm. Todos estos terrenos serán sorteados entre las 100 personas que solicitaron el puesto a través de un formulario del ayuntamiento que se cerró este mismo miércoles 24.

En total fueron 102 las personas interesadas, pero la concejala de Medio Ambiente, Mónica Gómez, explica que «dos han sido rechazadas, puesto que las personas solicitantes no cumplen el requisito de estar empadronadas en Benidorm desde hace más de un año». El sorteo se realizará de forma pública el próximo martes 30 de septiembre a las 11.30 horas en la sala de prensa del ayuntamiento.

Estos nuevos huertos se ubican junto a otras 49 parcelas que se crearon en la primera fase que se puso en marcha a mediados de 2022. El proyecto inicial de esta segunda fase «contemplaba la creación de 38 parcelas, una tarea que quedaba en manos del alumnado del programa 'T'Avalem Benidorm Jove II' que se está formando en mantenimiento de zonas verdes», explica Gómez.

Sin embargo, a medida que avanzó el proyecto se pudo sacar un mayor rendimiento al espacio e incluir otras 10 parcelas. Una vez se hayan adjudicado estos terrenos, las personas beneficiarias recibirán durante la primera semana de octubre una charla formativa sobre agricultura ecológica y el uso de huertos urbanos.

Esta charla está cofinanciada por la Diputación de Alicante que ofrece 1.500 euros en el marco de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para proyectos de esta índole.

Primera fase de huertos urbanos de Benidorm. AB

Completada esta charla formativa, las personas adjudicatarias podrán empezar a cultivar sus parcelas siguiendo en todo momento lo que establecen las bases, en las que únicamente se permite la agricultura ecológica y para autoconsumo.

La responsable de Medio Ambiente ha recordado que «como ya avanzamos hace un par de semanas, una vez que esta nueva fase de La Parva esté en funcionamiento vamos a ordenar el resto de zonas de huertos urbanos de la ciudad para liberar posibles parcelas que estén en desuso o cuyos adjudicatarios no estén cumpliendo lo establecido en las bases, de forma que estos huertos puedan ser utilizados por otras personas interesadas».

Con esta segunda fase de huertos en el Camí de La Parva que se sortean la próxima semana, Benidorm cuenta ya con un total de 171 parcelas puestas a disposición de la ciudadanía en tres zonas de la ciudad, todas ellas destinadas al cultivo ecológico y para autoconsumo.

Gómez ha recalcado «la apuesta del Ayuntamiento de Benidorm por los huertos urbanos, que al margen del plano ambiental se han consolidado como una actividad y una herramienta para crear comunidad y lazos humanos, contribuyen de forma muy positiva a la sostenibilidad social».

