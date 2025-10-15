Elche cocinará un arroz con costra gigante para más de mil personas El Ayuntamiento y la Gestora de Festejos Populares cocinarán este plato tradicional con motivo del encuentro nacional de jóvenes cofrades

La ciudad de Elche se prepara para cocinar y servir un arroz con costra gigante para más de mil personas. El Ayuntamiento, junto a la Gestora de Festejos Populares, elaborará este plato tradicional con motivo del 12º Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías que se celebrará del 16 al 19 de octubre.

Durante esta jornada cofrade, está prevista la asistencia de más de 1.200 cofrades procedentes de más de una treintena de delegaciones de toda España. Por ello, se ha decidido dar a probar el arroz con costra de Elche, el cual se cocinará -con ingredientes de El Corte Inglés- a lo grande este sábado en el Paseo de la Estación.

Este arroz, servido en acto de hermandad, será una de las actividades centrales para dar a conocer Elche y, también, «nuestra Semana Santa», ha detallado la edil de Festejos, Inma Mora. Durante estos días, la ciudad del palmeral será «un encuentro que une fe, tradición y juventud», ha señalado también la directora de Comunicación de El Corte Inglés, Silvia Aguilar.

Por su parte, Fernando Jaén, presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares ha asegurado que «llevamos trabajando meses para este gran evento y estamos encantados de colaborar poniendo la infraestructura como hacemos en las fiestas de agosto».

Por último, Joaquín Martínez, presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Elche ha destacado «el esfuerzo colectivo de la ciudad para celebrar el encuentro nacional de jóvenes cofrades», así como «la implicación de todos los que viven como propio este evento de gran magnitud».