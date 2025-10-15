Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arroz con costra gigante en Elche. AE

Elche cocinará un arroz con costra gigante para más de mil personas

El Ayuntamiento y la Gestora de Festejos Populares cocinarán este plato tradicional con motivo del encuentro nacional de jóvenes cofrades

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:23

Comenta

La ciudad de Elche se prepara para cocinar y servir un arroz con costra gigante para más de mil personas. El Ayuntamiento, junto a la Gestora de Festejos Populares, elaborará este plato tradicional con motivo del 12º Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías que se celebrará del 16 al 19 de octubre.

Durante esta jornada cofrade, está prevista la asistencia de más de 1.200 cofrades procedentes de más de una treintena de delegaciones de toda España. Por ello, se ha decidido dar a probar el arroz con costra de Elche, el cual se cocinará -con ingredientes de El Corte Inglés- a lo grande este sábado en el Paseo de la Estación.

Presentación del arroz con costra gigante de Elche. AE

Este arroz, servido en acto de hermandad, será una de las actividades centrales para dar a conocer Elche y, también, «nuestra Semana Santa», ha detallado la edil de Festejos, Inma Mora. Durante estos días, la ciudad del palmeral será «un encuentro que une fe, tradición y juventud», ha señalado también la directora de Comunicación de El Corte Inglés, Silvia Aguilar.

Por su parte, Fernando Jaén, presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares ha asegurado que «llevamos trabajando meses para este gran evento y estamos encantados de colaborar poniendo la infraestructura como hacemos en las fiestas de agosto».

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Por último, Joaquín Martínez, presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Elche ha destacado «el esfuerzo colectivo de la ciudad para celebrar el encuentro nacional de jóvenes cofrades», así como «la implicación de todos los que viven como propio este evento de gran magnitud».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía de madrugada en El Campello
  2. 2 El llanto desconsolado de una mujer de madrugada despierta a los vecinos de un barrio de Alicante y obliga a actuar a la Policía Local
  3. 3 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 Ryanair anuncia diez nuevas rutas desde el aeropuerto de Alicante-Elche para la temporada baja
  5. 5 Vuelos baratos desde Alicante para visitar los mercadillos navideños más mágicos de Europa
  6. 6 Alicante estrenará una nueva plaza polivalente en el supereje deportivo de la Vía Parque
  7. 7 Alicante limita los horarios del Casco Antiguo para pubs, terrazas y discotecas
  8. 8 Una pareja ayuda a una persona ebria en plena calle de un municipio de Alicante y acaban detenidos al descubrir que son fugitivos
  9. 9 Fingió ser psicólogo para violar a su compañera de piso en Alicante: la Fiscalía pide 10 años de cárcel
  10. 10 Lo pillan tirando escombros en un paraje de Alicante y ahora se enfrenta a la multa más alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Elche cocinará un arroz con costra gigante para más de mil personas

Elche cocinará un arroz con costra gigante para más de mil personas