La Vila Joiosa rinde homenaje al arroz en el 25º aniversario de 'La Vila Gastronómica' Más de una decena de locales participan en la 'Setmana de l'Arròs' que arrancará este viernes

La Setmana de l'Arròs vuelve a La Vila Joiosa del 17 al 26 de octubre con una nueva edición que forma parte de las celebraciones del 25º aniversario de 'La Vila Gastronòmica', la marca que desde hace un cuarto de siglo impulsa y pone en valor la rica tradición culinaria del municipio.

Durante diez días, once restaurantes locales ofrecerán menús especiales donde el arroz será el protagonista absoluto, reafirmando la importancia de este producto en la cocina vilera y en la identidad gastronómica del Mediterráneo.

Los establecimientos que participan en esta edición son: El Nàutic, El Trébol, Cabannon by Samoki, Casa Elordi, Club Nàutic, DRoca, El Pòsit, Hogar del Pescador, Kyomu Izakaya, Made y Ca Marta.

Cada uno de ellos ha diseñado un menú cerrado con entrantes, plato principal de arroz y postre, todo por 35 euros. Las propuestas abarcan desde las recetas más tradicionales, con pescados y mariscos de la bahía, hasta reinterpretaciones modernas con toques creativos y de fusión.

La concejala de Comercio y Turismo, Rosa Llorca, destaca que «'La Vila Gastronòmica' es ya una marca consolidada que cumple 25 años y con la que se promociona la amplia oferta culinaria que tenemos en el municipio. El arroz forma parte de nuestros platos más tradicionales y estas jornadas son una oportunidad para descubrirlo de mil formas distintas».

Llorca subraya además que «cada año aumenta la afluencia de público y el interés por esta cita gastronómica, gracias al esfuerzo y la creatividad de nuestros restauradores».

Arroz, tradición y cultura vilera

El arroz está profundamente arraigado en la cultura culinaria de La Vila Joiosa, donde se cocina de formas tan variadas como el arroz a banda, el meloso de pescado, el caldoso de bogavante o al horno con costra. Desde 2011, esta cita gastronómica se celebra dentro de la marca 'La Vila Gastronòmica', que ha conseguido consolidarse como uno de los principales referentes turísticos y gastronómicos de la Marina Baixa.

Durante estos días, vecinos y visitantes podrán saborear la esencia del Mediterráneo en cada plato, disfrutar de la hospitalidad de los restaurantes vileros y descubrir por qué La Vila Joiosa es una parada obligada para los amantes del arroz.

