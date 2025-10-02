Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Ponentes y organizadores de la jornada sobre robótica celebrada en Monforte del Cid. A.M.

Monforte acoge un encuentro sobre robótica y transformación digital dentro del ciclo 'A 1 hora del cambio'

La cita reunió a representantes institucionales y empresariales para debatir sobre la aplicación de la robótica en distintos sectores

Ismael Martinez

Monforte del Cid

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:27

Monforte del Cid acogió durante la tarde de este pasado 1 de octubre la quinta y última sesión del ciclo 'A 1 hora del cambio', organizado por Aguas de Alicante y la Asociación del Terciario Avanzado con la colaboración del Ayuntamiento y Líder. Bajo el título 'Tecnología al servicio del territorio: aplicaciones de la robótica en la gestión pública y privada', la jornada reunió a expertos para debatir sobre innovación y digitalización.

El alcalde, Juan José Hernández, destacó que «la robótica es una herramienta al servicio de las personas, para ser más felices y trabajar menos y mejor». Por su parte, Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante, recordó que la compañía lleva más de 20 años aplicando robótica en la gestión del agua, desde inspecciones de tuberías hasta exoesqueletos para reducir la carga física de los trabajadores.

El CEO de Bumerania, Isidro Fernández, subrayó que «el objetivo de esta tecnología es hacer más felices a las personas y conseguir empresas más productivas». La start-up, nacida en el Parque Científico de Alicante, ha desarrollado proyectos de gran impacto como robots asistentes para personas mayores, aplicaciones agrícolas con energías renovables o soluciones de inteligencia artificial para la defensa.

Con este encuentro se cierra la segunda edición de 'A 1 hora del cambio', cuyas conclusiones se presentarán en noviembre en un evento final en Alicante. El programa busca inspirar y dar visibilidad a la apuesta por la innovación de instituciones públicas y privadas de la provincia.

