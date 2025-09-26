Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Presentación del podcast en la sede de Aguas de Alicante. AA

'A una hora del cambio' se traslada a Monforte del Cid

La quinta jornada del podcast impulsado por Aguas de Alicante y Terciario Avanzado se celebrará el 1 de octubre en la biblioteca municipal y tratará sobre robótica

Inés Rosique

Alicante

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:54

La quinta jornada del podcast de Aguas de Alicante y la asociación Terciario Avanzado 'A una hora del cambio' se celebrará el próximo 1 de octubre en el municipio de Monforte del Cid a partir de las 9.30 horas en la biblioteca municipal.

Bajo el título, 'Tecnología al servicio del territorio: aplicaciones de la robótica en la gestión pública y privada' los protagonistas de este quinto episodio serán el alcalde de Monforte del Cid, Juan José Hernández, el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez y el CEO de Pomerania, Isidro Fernández. El evento estará moderado por la directora de Líder, Anabel Rosas.

'A 1 Hora del Cambio' es un living podcast de cinco programas en los que se están presentando los desafíos tecnológicos que enfrentan las empresas y las administraciones públicas en su camino hacia la eficiencia en la gestión de recursos, con el fin de inspirar y dar visibilidad al compromiso en la implantación de nuevas tecnologías.

Más de 260.000 euros en ayudas para favorecer la integración de residentes extranjeros en la provincia de Alicante

Mercadona comprará 9.000 toneladas de uvas en 2025 a proveedores alicantinos

Los programas esperan servir como punto de encuentro entre los alcaldes de los municipios donde Aguas de Alicante desarrolla su actividad, y profesionales especializados de toda la provincia en materia tecnológica. Temas como el internet de las cosas (Iot), la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la gestión del dato y la robótica, están siendo abordados en las sesiones programadas.

Con la participación de los Ayuntamientos de El Campello, Petrer, Sant Joan d'Alacant, San Vicente del Raspeig y Monforte del Cid, esta iniciativa busca analizar casos de éxito de implantación de estas tecnologías y analizar los principales desafíos futuros que nos plantean. Las empresas asociadas del Terciario Avanzado que participan en cada una de las cinco jornadas son: You name it, Square1, Inforgés, SumamoOs y Bumerania.

«En Terciario Avanzado estamos comprometidos con el fomento de la colaboración público-privada con el fin de conseguir un avance relevante en la digitalización de la gestión de nuestra empresas y administraciones públicas, que nos lleven a ser más eficientes y competitivos, consolidando un posicionamiento fuerte de la provincia de Alicante en este ámbito.» ha declarado el presidente de la empresa, Mariano Torres.

A su vez, el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, afirma que «se busca, no solo generar debate y conciencia, sino también establecer un espacio de colaboración y acciones innovadoras que impulse el avance hacia un futuro más digitalizado en la provincia de Alicante.»

