El Hospital de Dénia habilita un baño adaptado para personas ostomizadas

El Hospital de Dénia habilita un aseo adaptado que mejora la autonomía de pacientes ostomizados.

Ismael Martinez Dénia Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:16

El Hospital de Dénia ha puesto en marcha un baño adaptado para personas ostomizadas con el objetivo de ofrecer mayor comodidad e intimidad durante su estancia en el centro.

El aseo, situado en la zona de consultas externas junto a la entrada principal, cuenta con lavabo a la altura adecuada, espejo de cuerpo entero, grifo extensible y otros recursos diseñados a partir de las indicaciones de las enfermeras estomaterapeutas.

«Se trata de un paso importante hacia la integración social de las personas ostomizadas y, al mismo tiempo, una manera de concienciar sobre la atención integral que requieren», ha señalado el gerente del Departamento de Salud de Dénia, Juan Puig, quien reafirmó el compromiso con la humanización de la asistencia sanitaria.

La directora de Enfermería, María José Tomás, ha explicado que el espacio facilita el vaciado y cambio de la bolsa recolectora, mejorando la autonomía de los pacientes. El hospital dispone también de una consulta especializada en ostomías y una escuela para pacientes, que ofrece apoyo educativo y emocional con carácter trimestral.

