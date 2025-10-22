Hasta 64 personas investigadas por la trama de construcción de asentamientos ilegales en las partidas rurales de Alicante Entre ellos se encuentran tres intermediarios, quienes actuaban entre los propietarios de los terrenos y los posiles compradores | Estos dividían las fincas en pequeñas parcelas para obtener un mayor beneficio económico

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:01

La Guardia Civil ha desarrollado en Alicante la operación 'Urbanitas' y ha descubierto la trama existente detrás de la construcción de asentamientos ilegales en las partidas rurales de Alicante. En total la Benemérita investiga a 64 personas y ha realizado más de 70 inspecciones en los terrenos donde se han edificado estas chabolas.

Entre los investigados se encuentran tres personas que actuaban como intermediarios entre los propietarios de terrenos sin uso y los posibles compradores. Estos, en ocasiones, adquirían los terrenos para su posterior reventa, o bien mediaban en las operaciones para convencer a los compradores. Según indican fuentes de la investigación, estos intermediarios dividían las fincas en pequeñas parcelas, tanto de forma documental como física, con el objetivo de obtener un mayor beneficio económico.

De este modo, los compradores firmaban contratos privados de compraventa, mediante los cuales adquirían un porcentaje del terreno original, sin una ubicación concreta dentro de la parcela matriz, asumiendo así las responsabilidades legales y urbanísticas derivadas de la totalidad de la propiedad original.

La investigación se inició en octubre del año pasado tras varias denuncias presentadas por asociaciones vecinales y particulares, así como por irregularidades detectadas de oficio por la propia patrulla. Dichas informaciones apuntaban a la existencia de numerosas infracciones urbanísitcas relacionadas con parcelaciones y construcciones ilegales en partidas como El Moralet, La Alcoraya, Foncalent, El Verdegás o La Cañada del Fenollar.

Así, la la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de Alicante, en el marco de las intervenciones que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha llevado a cabo más de 70 inspecciones en las que los efectivos comprobaron que la mayoría de terrenos afectados se tratan de parcelas rústicas no urbanizables y protegidas. Muchas de ellas ubicadas en zonas de rambla, donde la normative impide expresamente la división del terreno y cualquier tipo de edificación.

Como resultado del operativo, la Benemérita investiga a 39 hombres y 25 mujeres de entre 23 y 66 años, de los cuales tres habrían actuado como intermediarios. A todos ellos se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y a algunos, además, delitos de falsedad documental, por alterar documentos relacionados con las operaciones de compraventa para engañar a la Administración Pública, y delitos contra la Hacienda Pública, por defraudar a dicho organismo.

De todas las investigaciones se ha dado cuenta al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante. Asimismo, las posibles infracciones urbanísticas han sido puestas en conocimiento de los organismos competentes, lo que, además de sanciones económicas, podría implicar para los titulares de las viviendas ilegales la demolición de las edificaciones y el cese de los suministros de agua, energía eléctrica, gas y telefonía, entre otras medidas.