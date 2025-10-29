Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Clamor de víctimas contra Mazón: «Rata cobarde, asesino»
Restos en el exterior de la planta. Grupo Socialista en la Diputación de Alicante

El Grupo Socialista denuncia el colapso de la planta de residuos de El Campello

Afirman que hay más de 500 toneladas de basura acumuladas en la vía pública

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:36

Comenta

El Grupo Socialista en la Diputación de Alicante ha denunciado hoy la situación de colapso que sufre la planta de reciclaje de El Campello, dependiente de la institución provincial, donde se acumulan ya cerca de 500 toneladas de residuos en el exterior de las instalaciones debido al mal funcionamiento de las infraestructuras.

Según ha podido confirmar el grupo socialista, solo una de las cuatro puertas de acceso al foso de descarga está operativa, lo que provoca esperas de hasta dos horas por camión y la consiguiente acumulación de basura en la vía pública. «Los vehículos no pueden acceder para vaciar la carga y terminan vertiendo los residuos fuera de la planta. Es una situación insostenible e impropia de una gestión moderna de los residuos», ha explicado el portavoz socialista, Vicente Arques.

El portavoz ha calificado los hechos de «escándalo medioambiental y de gestión», y ha exigido explicaciones inmediatas al equipo de gobierno de la Diputación. «Hablamos de un servicio esencial, competencia directa de la Diputación, que se encuentra prácticamente paralizado mientras los camiones esperan horas y las toneladas de basura se acumulan a cielo abierto. Es intolerable que el PP mantenga esta situación sin dar la cara ante los municipios afectados ni ante la ciudadanía», ha añadido Arques.

Por su parte, el diputado socialista Raúl Ruiz ha anunciado que el grupo solicitará una visita urgente a las instalaciones de la planta de reciclaje de El Campello para conocer de primera mano la magnitud del problema y las medidas adoptadas por la Diputación. Asimismo, Ruiz ha exigido a la Generalitat Valenciana «la instalación inmediata de una estación de control de calidad del aire, integrada en la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, con el fin de evaluar los posibles efectos sobre la salud pública y el medio ambiente derivados de la acumulación de residuos».

El portavoz socialista, Vicente Arques, ha reiterado que el grupo pedirá la comparecencia urgente del responsable provincial de Medio Ambiente por un posible incumplimiento de la normativa medioambiental. «Nos encontramos ante un ejemplo más de la parálisis y la falta de gestión del gobierno provincial, que ni mantiene las instalaciones ni garantiza un servicio básico como el tratamiento de residuos. Mientras tanto, los ayuntamientos afectados y sus vecinos sufren las consecuencias de la dejadez del PP», ha concluido.

El Consorcio Mare, del que forma parte la Diputación de Alicante, gestiona los residuos urbanos de los 52 municipios que integran las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa, junto con el municipio de El Campello, por lo que la situación actual afecta de manera directa a todo el ámbito territorial del consorcio.

