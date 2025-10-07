El Campello dicta bandos con normas y consejos para el correfoc y el uso pirotécnico El alcalde Juanjo Berenguer establece medidas y límites horarios para garantizar unas fiestas seguras del 8 al 15 de octubre

El Campello recuerda las medidas de seguridad y protección para vecinos y participantes del correfoc y los actos pirotécnicos.

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, ha emitido dos bandos municipales con recomendaciones y prohibiciones relacionadas con el uso de material pirotécnico durante las fiestas locales, así como para la celebración del correfoc previsto a medianoche del 8 de octubre, que se desarrollará en los primeros minutos del día 9.

El recorrido del correfoc partirá desde la avenida de la Generalitat, pasando por la Plaza del Ayuntamiento y la calle Alcalde Oncina Giner, para finalizar en la avenida de Alcoy, donde se disparará una mascletà. Aunque los artículos pirotécnicos utilizados se consideran «no peligrosos», el consistorio recomienda acudir con ropa de algodón, manga larga, pantalón largo y gorra ignífuga, además de evitar aglomeraciones y no arrojar objetos ni agua a los participantes.

A los vecinos de las calles afectadas se les aconseja cerrar puertas y ventanas, retirar toldos y proteger escaparates, mientras que se recuerda la prohibición de presencia de animales en actos con pirotecnia.

En cuanto al uso de material pirotécnico, el alcalde subraya que no podrá emplearse en zonas infantiles ni en espacios públicos destinados a menores, ni dispararse desde objetos o mobiliario urbano. Del 8 al 15 de octubre, se permitirá el uso particular de artificios de las categorías I, II y III, con edades mínimas de 8, 10 y 18 años respectivamente, siempre bajo supervisión adulta en el caso de menores.

El horario autorizado será de 8.00 a 22.00 horas, respetando las distancias mínimas de seguridad: un metro para la categoría 1, ocho para la 2 y quince metros para la 3.

