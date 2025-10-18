El Gobierno insta a la Generalitat a revocar la suspensión del derribo en Playa Babilonia bajo amenaza de acciones legales El MITECO ha remitido un requerimiento formal al Consell después de que expirara el plazo concedido a los propietarios para ejecutar las demoliciones, el pasado 15 de septiembre

Pau Sellés Alicante Sábado, 18 de octubre 2025, 11:31

Crece la tensión en el conflicto entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana por las viviendas de la playa de Babilonia. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ha remitido un requerimiento formal al Consell para que anule las resoluciones que frenaron los derribos ordenados por el Estado, advirtiendo que, de no hacerlo, interpondrá un recurso contencioso-administrativo.

El aviso llega después de que expirara el plazo concedido a los propietarios para ejecutar las demoliciones, el pasado 15 de septiembre. Pese a ello, la Generalitat mantiene su postura y asegura que seguirá defendiendo a los vecinos afectados, lo que augura una batalla judicial que retrasará la ejecución de las órdenes ministeriales.

El enfrentamiento se originó a comienzos de septiembre, cuando el Consell aprobó dos medidas que detuvieron los trabajos en la zona: una suspensión cautelar dictada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y la admisión a trámite de la declaración del enclave como «núcleo urbano de especial valor etnológico». Estas decisiones se amparan en la nueva Ley de Costas valenciana, en vigor desde mayo.

«Deslealtad institucional»

El ministerio acusa a la Generalitat de «deslealtad institucional» y de invadir competencias exclusivas del Estado sobre el dominio público marítimo-terrestre. Además, cuestiona la validez de las resoluciones autonómicas, al considerar que podrían ser inconstitucionales por interferir en las competencias estatales sobre la gestión del litoral.

Pese a que ambas administraciones acordaron crear una comisión bilateral para resolver sus diferencias antes de febrero, el Consell ha seguido adelante con los trámites para desarrollar el decreto que regulará la protección de estos núcleos costeros.