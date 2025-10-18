Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Casas en la playa de Babilonia, en Guardamar. TA

El Gobierno insta a la Generalitat a revocar la suspensión del derribo en Playa Babilonia bajo amenaza de acciones legales

El MITECO ha remitido un requerimiento formal al Consell después de que expirara el plazo concedido a los propietarios para ejecutar las demoliciones, el pasado 15 de septiembre

Pau Sellés

Alicante

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:31

Comenta

Crece la tensión en el conflicto entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana por las viviendas de la playa de Babilonia. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ha remitido un requerimiento formal al Consell para que anule las resoluciones que frenaron los derribos ordenados por el Estado, advirtiendo que, de no hacerlo, interpondrá un recurso contencioso-administrativo.

El aviso llega después de que expirara el plazo concedido a los propietarios para ejecutar las demoliciones, el pasado 15 de septiembre. Pese a ello, la Generalitat mantiene su postura y asegura que seguirá defendiendo a los vecinos afectados, lo que augura una batalla judicial que retrasará la ejecución de las órdenes ministeriales.

Noticias relacionadas

Los vecinos de Playa Babilonia piden justicia al Rey

Los vecinos de Playa Babilonia piden justicia al Rey

Caminata entre Guardamar y Alicante para salvar las casas de la playa de Babilonia

Caminata entre Guardamar y Alicante para salvar las casas de la playa de Babilonia

El enfrentamiento se originó a comienzos de septiembre, cuando el Consell aprobó dos medidas que detuvieron los trabajos en la zona: una suspensión cautelar dictada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y la admisión a trámite de la declaración del enclave como «núcleo urbano de especial valor etnológico». Estas decisiones se amparan en la nueva Ley de Costas valenciana, en vigor desde mayo.

«Deslealtad institucional»

El ministerio acusa a la Generalitat de «deslealtad institucional» y de invadir competencias exclusivas del Estado sobre el dominio público marítimo-terrestre. Además, cuestiona la validez de las resoluciones autonómicas, al considerar que podrían ser inconstitucionales por interferir en las competencias estatales sobre la gestión del litoral.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Pese a que ambas administraciones acordaron crear una comisión bilateral para resolver sus diferencias antes de febrero, el Consell ha seguido adelante con los trámites para desarrollar el decreto que regulará la protección de estos núcleos costeros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres accidentes con 11 coches implicados obligan al cierre parcial del túnel de Sant Joan en la A-70 de Alicante
  2. 2 La Policía Nacional aborta una okupación en Alicante en plena madrugada y detiene a las tres implicadas
  3. 3 Las antiguas tabernas históricas de Alicante vuelven a las calles con una ruta gastronómica de tapa y vino a cinco euros
  4. 4 El parque del Pau 2 ya tiene constructor: Alicante se prepara para estrenar su nuevo pulmón con tirolina y toboganes gigantes
  5. 5 La noche de las velas del barrio Santa Cruz de Alicante: horario, recorrido y actuaciones
  6. 6 Alicante va a por el récord más sabroso con 9.000 porciones gratuitas de coca de mollitas en el corazón de la ciudad
  7. 7 Miles de toallitas tiradas al váter acaban en el desagüe de un río de Alicante
  8. 8 La bellea del foc que pasea por los escaparates de Madrid
  9. 9 Las estafas siguen su escalada en Alicante y la Policía Nacional alerta del uso de inteligencia artificial
  10. 10 Alicante queda fuera de las primeras fechas de la nueva gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Gobierno insta a la Generalitat a revocar la suspensión del derribo en Playa Babilonia bajo amenaza de acciones legales

El Gobierno insta a la Generalitat a revocar la suspensión del derribo en Playa Babilonia bajo amenaza de acciones legales